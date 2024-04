Segredos revelados? Especialista mostra a carreira mais promissora para 2024 – e como ingressar nela

Não dá para negar que o ESG é uma das grandes tendências de negócio da década. Desde que apareceu pela primeira vez, em 2004, o termo ganhou força e passou a ser destaque nos discursos de CEOs e ocupar o topo da lista de prioridades de empresas do mundo todo. Vinte anos depois, o sucesso se mantém – e tudo indica que a carreira para especialistas em ESG deve figurar entre as mais promissoras para 2024.

Essas são as expectativas de Mariana Rico, mestra em sustentabilidade pela Fundação Getúlio Vargas e coordenadora do MBA em Gestão ESG e Sustentabilidade da Faculdade EXAME. “É um mercado extremamente aquecido. E a tendência é que continue, porque os desafios socioambientais não estão melhorando, mas piorando”, diz ela.

De olho nisso, a especialista Mariana elencou quatro segredos que todo profissional que deseja ingressar nesse mercado precisa saber. Confira a seguir.

O que saber antes de começar uma carreira em ESG

Existem mais vagas abertas que profissionais capacitados

Não é segredo que o mercado para profissionais especializados em sustentabilidade está aquecido. Mas o que poucos sabem é que falta mão de obra qualificada para ocupar as centenas de posições abertas. “Temos mais vagas do que profissionais com formação e experiência para preenchê-las”, diz Mariana. Profissionais podem aproveitar esse cenário para se destacar no mercado e sair na frente na corrida por oportunidades de emprego.

Não há exigências quanto à área de formação

Engana-se quem pensa ser necessário uma formação específica para trabalhar com ESG. Segundo a especialista, profissionais de todas as áreas encontram espaço para trabalhar com sustentabilidade. “Desde que haja interesse em se aprofundar nessa carreira, qualquer profissional pode, e deve, se especializar em ESG”, explica Mariana.

Existe uma ampla gama de setores para atuar

Trabalhar com sustentabilidade não se restringe a poucos setores. Pelo contrário: há muitas maneiras de atuar nesse ramo. Veja algumas das possibilidades elencadas por Mariana.

Setor público: seja em nível municipal, estadual ou federal, existem possibilidades para atuar com ESG no setor público. Esses profissionais podem participar da criação de políticas públicas e facilitar o diálogo entre instituições e sociedade.

Imprensa: profissionais de comunicação que se interessam por causas ESG podem atuar dentro da imprensa com produção de materiais relevantes sobre o tema. “Hoje temos jornalistas especializados em pautas socioambientais, por exemplo”, diz.

Academia: para aqueles que desejam trabalhar com pesquisa e disseminação de conhecimento, há um amplo espaço de atuação dentro das universidades para realizar estudos sobre temas relacionados à sustentabilidade.

Empresas: Mariana afirma que existem muitas possibilidades para aqueles que desejam trabalhar com ESG dentro de organizações . Ela destaca as corporações de capital aberto, que são obrigadas a adotar ações socioambientais, e as empresas do mercado financeiro. “Há um mercado muito forte, principalmente no Brasil”, diz.

ESG é uma tendência que veio para ficar

Para Mariana, o ESG não é uma tendência passageira. Cada vez mais as organizações percebem a urgência e necessidade de adotar ações socioambientais – e fazer delas parte da cultura. “As empresas que não estão olhando para o ESG de forma sistemática estão ficando para trás. E vão ficar cada vez mais para trás frente às suas concorrentes e frente ao que os próprios consumidores da sociedade estão exigindo”, avalia.

