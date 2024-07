Segredos ocultos dos marketeiros: aula gratuita ensina como turbinar táticas de marketing usando IA

Resultados positivos em campanhas de marketing exigem estratégias meticulosamente planejadas. É preciso saber chamar a atenção do público, entender suas necessidades mais íntimas, responder com precisão às suas dores e criar conexões genuínas. Não à toa, profissionais que dominam essas estratégias são cada vez mais requisitados pelas empresas.

Mas agora eles não precisam mais fazer isso sem apoio. O sucesso e popularização da inteligência artificial mostrou que essa tecnologia disruptiva pode ser uma excelente aliada das estratégias de marketing para torná-las mais assertivas e sofisticadas – e isso vale para todo tipo de mercado.

‘Será revolucionário’, diz especialista

Para Miguel Lannes Fernandes, diretor de IA na EXAME, as perspectivas são as mais animadoras. “O futuro da inteligência artificial no marketing promete ser revolucionário”, diz ele. “E deve transformar fundamentalmente a maneira como as empresas se conectam com seus clientes”, completa.

O especialista explica que empresas já percebem benefícios substanciais em adotar a IA em suas campanhas. "Personalização em larga escala tornou-se uma realidade”, exemplifica. “Isso permite que as empresas ofereçam experiências altamente customizadas para cada cliente, aumentando significativamente o engajamento e a taxa de conversão.”

Além disso, Miguel enxerga benefícios para profissionais de marketing de conteúdo. "A criação de conteúdo assistida pela inteligência artificial está revolucionando a produção de materiais de marketing, aumentando a produtividade e a relevância do conteúdo gerado”, defende.

Previsões para o futuro da IA no marketing

Miguel também faz previsões para os próximos anos. Veja, abaixo, as apostas do especialista para o futuro da IA no marketing.

Adoção generalizada de ‘hiperpersonalização’;

Estratégias omnichannel se tornarão verdadeiramente integradas;

Criação de conteúdo assistida por IA se tornará mais sofisticada;

Previsão do comportamento do consumidor atingirá novos níveis de precisão;

Fusão ainda maior entre o mundo físico e digital no marketing;

Realidade aumentada e virtual se tornarão canais de marketing mainstream ;

Bots de IA devem mediar boa parte das interações entre marcas e consumidores.

Mas como aplicar, na prática, a IA no marketing?

De olho nos profissionais que desejam entender como aplicar inteligência artificial no contexto do marketing digital, a EXAME apresenta a aula IA no Marketing Digital, que acontece de forma virtual e gratuita.

Apresentado por Miguel Lannes Fernandes, o Chief A.I. Officer da EXAME, o conteúdo promete revelar como algoritmos e machine learning podem ser integrados para otimizar campanhas, personalizar experiências de cliente, prever tendências de mercado e produzir conteúdos relevantes.

Veja o que a aula ensina:

As melhores ferramentas de IA para marketing

O guia prático para utilizá-las

Os resultados que você pode alcançar

