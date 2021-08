Este é o segredo do Steve Jobs para criar times brilhantes

O todo é maior que a soma das partes. A frase do filósofo Aristóteles é um pedaço de sabedoria sobre o trabalho dentro das empresas até hoje: uma equipe brilhante faz mais entregas do que um profissional talentoso solitário.

E ainda: uma cultura de sucesso é superior a um time isolado com boas entregas. Para o negócio como um todo ser bem-sucedido, é necessário ter um ambiente que permita um trabalho fora do padrão.

Não tão antiga quando a sabedoria de Aristóteles, mas essa foi a lição que Steve Jobs, inventor e co-fundador da Apple, revelou em 1998 durante uma entrevista para o livro “In the Company of Giants”.

Segundo Jobs, após contratar profissionais de alta performance, o papel de um bom líder é garantir que os times tenham todos os recursos para atingir suas metas.

E ele destaca que uma coisa é peça secreta para garantir isso: “criar um ambiente que faça as pessoas sentirem que estão envoltas de pessoas igualmente talentosas e que seu trabalho é maior que elas”.

Anos depois, o time de pesquisadores do Google foi buscar nos dados a fórmula para esses sentimentos que Jobs descreveu.

No estudo, foram analisados 180 times de engenharia e de vendas, com uma mistura de indicadores de alta e de baixa performance. Com os resultados da pesquisa, que levou o nome de projeto Aristóteles, a empresa de tecnologia desenvolve suas lideranças para garantir que o ambiente seja ideal.

Alguns dos comportamentos que os líderes aprendem são:

Empoderar a equipe e não ser controlador

Criar um ambiente de equipes inclusivo, mostrando preocupação com o sucesso e bem-estar

Ser produtivo e orientado para resultados

Ser um bom comunicador - ouvir e compartilhar informações

Apoiar o desenvolvimento de carreira e debater a performance

Confira os fatores para criar times de alta perfomance

Segurança psicológica: os membros do time se sentem seguros para assumir riscos e ser vulneráveis na frente dos outros; Confiabilidade: os membros do time entregam trabalho de qualidade dentro dos prazos; Estrutura e clareza: os times têm responsabilidades, planos e metas claros; Significado: para o time ser efetivo, cada membro precisa ver propósito no seu trabalho ou no resultado; Impacto: todos na equipe acreditam que seu trabalho importa e tem efeito nas metas da empresa.

Líderes do agora

Pela primeira vez, a EXAME Academy, plataforma de educação da EXAME, se juntou com a FRST Falconi (fala-se First), aceleradora de pessoas e learning tech (empresa de educação & tecnologia) criada por uma das maiores empresas de consultoria de gestão do Brasil. A parceria deu origem ao Programa Líderes do Agora.

Os participantes terão acesso a conteúdos relacionados a Liderança, Mindset de Inovação e Gestão para Resultados. E poderão desenvolver as cinco competências essenciais para a liderança atual:

pensamento sistêmico;

protagonismo;

gestão de resultados;

mindset de inovação;

cultura e hábitos de aprendizagem.

Confira tudo sobre o cursos Líderes do Agora na Exame Academy.