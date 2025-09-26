Se você usa essas 5 frases com frequência, provavelmente é um bom ouvinte, diz psicólogo

No ambiente corporativo, saber ouvir com empatia é uma das habilidades mais valorizadas em um líder.

Para quem deseja crescer profissionalmente e fortalecer sua posição como gestor, aprender como ser um bom ouvinte no trabalho é tão importante quanto desenvolver competências técnicas.

A psicóloga e coach executiva Brittany McGeehan, PhD, especialista em comportamento humano e relações profissionais, explicou à Inc Magazine como a escuta ativa pode transformar relações interpessoais e potencializar a performance de líderes.

Segundo McGeehan, ouvir bem vai além de ficar em silêncio enquanto o outro fala. Um bom ouvinte é aquele que demonstra presença, atenção plena e empatia. Isso significa colocar o celular de lado, suspender julgamentos e mostrar ao interlocutor que ele está sendo verdadeiramente compreendido.

Para facilitar essa prática no dia a dia, a especialista listou cinco frases que podem ser usadas para reforçar que você está ouvindo com atenção e respeito.

1. “Eu ouço você.”

Essa frase comunica de forma objetiva que a outra pessoa está sendo escutada. No ambiente corporativo, onde muitos colaboradores se sentem ignorados, dizer "eu ouço você" é uma maneira poderosa de demonstrar presença e reconhecimento.

2. “Conte-me mais.”

Utilizar essa frase demonstra interesse genuíno. Ela convida o outro a se aprofundar no tema e sinaliza que o líder está engajado. É uma técnica eficiente para melhorar a comunicação no trabalho e criar um clima de confiança.

3. “Isso parece difícil.”

Quando um colaborador compartilha uma situação desafiadora, essa frase valida sua experiência emocional. Em vez de minimizar ou oferecer soluções automáticas, o líder demonstra empatia e compreensão. É uma ferramenta poderosa para fortalecer vínculos.

4. “Você faz sentido.”

Essa frase reforça que os sentimentos ou decisões da outra pessoa são lógicos dentro do contexto apresentado. Usá-la com responsabilidade ajuda a manter a motivação e a autoestima do colaborador, além de estimular o pensamento crítico.

5. “Não há problema em se sentir assim.”

Em muitos ambientes de trabalho, expressar emoções ainda é um tabu. Essa frase normaliza sentimentos como frustração, medo ou insegurança. Ao fazer isso, o líder cria um ambiente psicológico seguro — essencial para a inovação e a produtividade.

