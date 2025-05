Se você quer evoluir no começo da carreira, essa rede social é a chave para alcançar o sucesso

Com mais de 75 milhões de usuários no Brasil, o LinkedIn consolidou-se como a principal plataforma de conexões profissionais e busca de empregos no país.

O uso eficaz da rede não se limita à publicação de vagas ou compartilhamento de conquistas: ela se tornou uma vitrine de talentos e um laboratório de reputações profissionais.

O poder de um perfil estratégico

São inúmeras as formas de explorar estrategicamente a rede: desde a criação de um portfólio digital completo, com experiências profissionais, formações e mídias anexas, até a personalização da URL do perfil para facilitar sua indexação em buscadores.

A atenção a detalhes como imagem de capa e foto de perfil de qualidade elevada pode parecer mínima, mas são elementos que contribuem para formar a primeira impressão — crucial em processos seletivos competitivos.

Entre as estratégias para transformar um perfil no LinkedIn em um verdadeiro hub de posicionamento profissional, os destaques são:

Construção de um resumo impactante com palavras-chave relevantes

Publicação de conteúdos próprios

Manutenção constante do perfil com novas habilidades e cursos

Participação ativa em comentários e interações

Essas ações tornam o profissional mais visível no algoritmo da rede — e, por consequência, aos olhos de recrutadores.

Dê o próximo passo rumo a uma carreira de excelência

O Na Prática é um ecossistema completo de desenvolvimento profissional para jovens em início de jornada. Agora, com o apoio do BTG Pactual, o Na Prática amplia seu alcance e reafirma sua missão: formar lideranças transformadoras para o Brasil.

Com isso, oferece o curso Carreira de Excelência, um treinamento gratuito e presencial com certificado, criado para jovens que querem se destacar profissionalmente e acelerar sua trajetória. Com metodologia focada em protagonismo, execução e networking, o curso já ajudou milhares de participantes a conquistarem as melhores oportunidades do mercado.

Ao longo da jornada, você participa de um encontro presencial, aplica os aprendizados em um projeto individual e conclui com uma apresentação online avaliada por profissionais de grandes empresas. Os melhores projetos ainda recebem reconhecimento e prêmios.