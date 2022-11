“Se você for ‘chefe de ESG’ nunca mais precisará se candidatar a um emprego de novo”, diz executivo

“Se o seu cargo for chefe de ESG, você nunca precisará se candidatar a um emprego novamente”, disse Ian Povey-Hall, head em finanças sustentáveis ​​e investimentos de impacto na Acre, empresa de recrutamentos e desenvolvimento de talentos em ESG e sustentabilidade. E ele não é o único a fazer uma afirmação neste sentido.

“É um bom momento para ser um profissional ESG. Um momento muito, muito bom”. Essas foram as palavras de Robert Bischof, sócio sênior, diretor administrativo e líder europeu de ESG da Strategy&, grupo de consultoria de estratégia da PwC. A fala do executivo está em um artigo sobre a guerra em busca dos chamados talentos em ESG.

As declarações ressaltam um problema que já vem acontecendo no último ano e que deve se intensificar ainda mais nos próximos: a falta de profissionais especialistas em ESG.

A busca por este profissional já é grande nos mais variados setores, desde instituições financeiras e gestoras de investimentos até consultorias. Para se ter uma ideia, a PwC, uma das maiores multinacionais de consultoria e auditoria do mundo, anunciou um plano de US$ 12 bilhões para criar 100.000 novos empregos líquidos em ESG até 2026, um aumento de 36% em relação à atual base de 284.000 funcionários da empresa.

No cenário atual, não há pessoas suficientes para a demanda das empresas e a saída encontrada pelas instituições é não só contratar, mas treinar profissionais em ESG.

De acordo com um levantamento do CFA Institute, menos de 1% dos profissionais de investimentos do LinkedIn possuem a qualificação necessária para atuar na área. Em contrapartida, 6% das mais das mais de 10 mil vagas de investimentos publicadas na plataforma, buscam candidatos com essa habilidade.

Outro fator que dificulta o preenchimento dessas vagas é a exigência de anos de experiência, que não existe. Na prática, as empresas estão alocando pessoas que têm algum conhecimento e experiência em cargos muito altos e trabalhando para desenvolvê-las.

ESG: problema ou oportunidade?

Se por um lado, essa escassez representa um problema para as empresas, por outro, é uma grande oportunidade para aqueles que estejam dispostos a se especializar no tema. Aqueles com uma mínima experiência ou especialização em ESG estão recebendo aumentos salariais na casa do 50%, podendo chegar até aos 100%.

A consultora da Private Equity Recruitment Ltd., Kate Goodall, afirmou à Bloomberg que em comparação com 2020, os salário dos especialistas em ESG dobraram em muitos casos. Outra tendência apontada por recrutadores é a de altas Participações nos Lucros e Resultados (PRL).

É fácil encontrar ofertas de emprego em ESG em sites como LinkedIn e Glassdoor com faixas salariais que ultrapassam os R$ 240 mil por ano. Uma sócia da consultoria inglesa de recrutamento Heidrick & Struggles afirmou que um gestor em ESG pode receber até 1,3 milhão de dólares anualmente, o equivalente a 108 mil dólares mensais.

Como se tornar um profissional ESG

