Se você faz essas quatro coisas, sua inteligência emocional é mais alta do que imagina

Entender as próprias emoções, gerir as próprias reações e ainda reconhecer os sentimentos dos outros. A inteligência emocional, por vezes subestimada, tem sido apontada pela ciência como uma das principais competências para o sucesso profissional, especialmente em posições de liderança.

De acordo com um estudo da TalentSmartEQ, indivíduos com altos níveis de inteligência emocional tendem a ter melhor desempenho e salários mais elevados. Outro levantamento, publicado no International Journal of Environment Research and Public Health, mostra que esse tipo de inteligência também favorece relações mais saudáveis tanto no âmbito profissional quanto no pessoal.

Em resumo: saber lidar com emoções não é apenas uma questão de empatia, mas um diferencial estratégico. Se você faz essas quatro coisas, a ciência sugere que sua inteligência emocional é mais alta do que você imagina.

1. Você não gosta de conversa fiada

Pessoas emocionalmente inteligentes preferem interações profundas, mesmo com desconhecidos. Estudos publicados no Journal of Personality and Social Psychology mostram que, embora possam parecer desconfortáveis no início, essas conversas são percebidas como mais prazerosas e conectadas.

2. Você pede conselhos, não feedback

Em vez de perguntar “como eu fui?”, pessoas emocionalmente inteligentes perguntam “o que você acha que eu poderia fazer?”. De acordo com pesquisadores da Harvard Business School, essa abordagem gera 56% mais sugestões de melhoria. Além de ser mais eficaz, mostra respeito pela experiência do outro e constrói laços de confiança.

3. Você sabe aceitar críticas

A maioria das pessoas evita ou esquece rapidamente críticas construtivas, segundo um estudo da Universidade de Bonn. Mas quem tem inteligência emocional lida com esse desconforto e transforma o retorno negativo em aprendizado. Essa capacidade de evoluir a partir de críticas diferencia profissionais comuns de líderes em potencial.

4. Você admite os próprios erros

“Eu errei nisso”: segundo Dave Cooper, dos Navy SEALs, essas são as palavras mais importantes que um líder pode dizer. E a ciência concorda. Uma pesquisa da Personnel Psychology aponta que líderes que assumem falhas são vistos como mais autêutenticos e eficazes. Esse comportamento cria um "círculo de vulnerabilidade", que estimula confiança e colaboração dentro das equipes.

