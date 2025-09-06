Se você disser 'sim' a essas 5 perguntas, as pessoas acham você 'inseguro', diz especialista

No mundo corporativo, a confiança é um dos pilares essenciais para o sucesso na liderança.

Profissionais que transmitem segurança têm maior facilidade em influenciar equipes, tomar decisões estratégicas e se destacar em suas carreiras.

No entanto, há comportamentos que podem sinalizar o oposto, prejudicando a percepção dos outros e comprometendo o crescimento profissional. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Veja 5 comportamentos de líderes inseguros

1. Você evita tomar decisões?

A capacidade de decidir de forma assertiva é uma das qualidades mais valorizadas em um líder.

Estudos apontam que a determinação é um dos fatores que diferenciam CEOs de ascensão rápida dos demais. Adiar decisões constantemente pode indicar medo de errar e falta de confiança, o que pode levar a atrasos e ineficiência na execução de tarefas.

2. Busca sempre por aprovação?

Outro comportamento que pode prejudicar a percepção de um líder é a busca constante por aprovação.

Profissionais que estão sempre preocupados com a opinião dos outros podem ser vistos como inseguros. Em vez de focar na aceitação externa, é fundamental valorizar a autenticidade e confiar na própria experiência e conhecimento para tomar decisões e posicionar-se com segurança.

3. Tem medo do fracasso?

O medo do fracasso também é um fator limitante para o crescimento na liderança. Líderes eficazes encaram os erros como oportunidades de aprendizado e não como definição de suas capacidades.

O importante é persistir, buscar aprimoramento e evitar paralisar diante do receio de errar. O fracasso deve ser visto como um evento passageiro, e não como um reflexo da identidade do profissional.

4. V ocê evita discordar?

A falta de posicionamento também compromete a imagem de um líder. Profissionais que evitam discordar ou questionar decisões superiores podem ser percebidos como passivos ou sem opinião própria.

Líderes eficazes sabem como expressar discordância de forma respeitosa, contribuindo com perspectivas construtivas para as discussões estratégicas.

5. Está sempre relutando em pedir ajuda?

Por fim, a relutância em pedir ajuda pode ser interpretada como um sinal de insegurança.

Muitos acreditam que buscar apoio demonstra fraqueza, mas na realidade, pedir ajuda de forma estratégica é um sinal de maturidade profissional.

