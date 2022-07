Se você deseja conciliar propósito, salários altos e crescimento profissional, esta é a carreira

Conciliar propósito, boa remuneração e crescimento profissional parece coisa de filme, mas não é. De acordo com uma pesquisa realizada pela SurveyMonkey, líder mundial em softwares de pesquisa, a cada 10 brasileiros empregados, 9 estão infelizes em seus trabalhos atuais.

E não é à toa. Principalmente para as gerações Y e Z, a falta de realização pessoal no trabalho tem sido o motivo principal da insatisfação. Mais do que as gerações anteriores, estas estão preocupadas com o impacto das ações humanas e em como contribuir positivamente para os avanços sociais.

Porém, essa “nova” prioridade profissional é uma velha conhecida de uma das carreiras mais requisitadas, hoje, no mercado.

Trata-se de uma carreira nova, entre as que mais crescem no mercado, e que tem atraído profissionais em busca de um trabalho com propósito e que de fato ajude a transformar o mundo: a carreira em ESG.

Conheça a carreira em ESG

Você já deve ter notado que temas como economia circular, redução das emissões de carbono, tratamento de resíduos e diversidade têm sido cada vez mais alvo de discussão, conscientização e cobrança. Todas essas questões fazem parte do universo ESG.

A sigla, em inglês, diz respeito a questões ligadas ao meio ambiente, sociedade e governança que, há pouco mais de 10 anos, dificilmente eram discutidas dentro das empresas.

No entanto, você pode estar se perguntando: “Alguém, realmente, se importa com sustentabilidade?” E a resposta é simples: sim.

Por um bom tempo, falar de meio ambiente era algo exclusivo de ‘militantes da causa’. Hoje, o ESG já é pauta central de conferências entre os maiores líderes e empresários globais. Aliás, as maiores empresas do mundo estão olhando para ESG e valorizando cada vez mais as práticas ambientais, sociais e de governança.

Mas engana-se quem pensa que o motivo é manter a imagem pública. Na verdade, empresários e governantes perceberam que não há como um negócio prosperar se não for sustentável.

Nesse cenário, a demanda pelo profissional de ESG não para de crescer. São profissionais das mais diversas áreas (desde engenharia e direito, até jornalismo e biologia) que atuam implementando estratégias e analisando resultados para garantir que as empresas se mantenham sustentáveis e lucrativas.

Quais são as oportunidades?

Toda empresa que deseja se manter competitiva deve investir em ESG. E isso abriu portas para inúmeras possibilidades de carreira. Empresas multinacionais, instituições financeiras e até mesmo startups estão, constantemente, com vagas abertas para os profissionais ESG.

“Hoje as empresas necessitam de profissionais que ajudem a fazer as métricas e análises da empresa para que se possa ter a garantia de que elas estão cuidando do social, do meio ambiente e da área corporativa.”, comenta Sofia Esteves, Presidente do Conselho do Grupo Cia de Talentos.

Como ingressar nesse mercado?

A onda de oportunidades em ESG está avançando em direção a um grupo seleto de pessoas: aquelas com especialização na área. Os RHs são unânimes ao afirmarem que faltam profissionais preparados e qualificados para conduzir as empresas rumo à revolução ESG. Por isso, o jeito mais garantido de ingressar no mercado é buscar cursos livres e MBAs para começar a se aprofundar em todos os pilares da área.

“Como esse mercado está numa tendência crescente, a evolução acelerada tem demandado profissionais mais qualificados.”, comenta Patrícia Genelhu, Head de Investimentos Sustentáveis e de Impacto - BTG Pactual

