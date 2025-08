‘Se fizer isso, você terá sucesso’: três truques de IA podem salvar sua carreira, segundo executiva

Usar a inteligência artificial para editar selfies ou buscar receitas é só o começo. Sarah Hoffman, VP de pesquisa de IA e aprendizado de máquina na Fidelity Investments, acredita que essas ferramentas podem fazer muito mais. Durante o Fast Company Innovation Festival 2023, ela destacou o ChatGPT, da OpenAI, como um aliado poderoso no ambiente de trabalho.

"As pessoas que descobrirem como usar essa ferramenta para ser melhor no meu trabalho e fazer as coisas de forma diferente do que eu fazia antes são as que realmente terão sucesso" Sarah Hoffman, VP de pesquisa de IA na Fidelity Investments

E ela tem razão. Dominar ferramentas de IA pode transformar a maneira de trabalhar e tornar qualquer profissional mais eficiente, criativo e bem-informado. Veja como.

3 truques de IA que vão salvar sua carreira

Acelerando processos

Imagine ter que criar uma apresentação do zero – incluindo as horas gastas pensando na estrutura, organizando ideias e revisando tudo. Agora, pense no ChatGPT fazendo esse trabalho em segundos. Seu papel passa a ser apenas revisar e refinar. Essa é a mágica da IA: acelerar processos, evitando o temido bloqueio criativo.

Mas atenção: a tecnologia não é infalível. Em um estudo recente da Purdue University, o ChatGPT errou em 52% das respostas sobre engenharia de software. Revisar o conteúdo gerado é essencial, pois a IA, por vezes, inventa informações. “Você precisa de um ser humano, porque essa tecnologia pode inventar coisas”, disse Hoffman.

Criatividade sem limites

Hoffman também vê no ChatGPT um parceiro de brainstorming – ou seja: ter ideias criativas por você. Ele pode não acertar sempre, mas para gerar ideias isso não é um problema. No brainstorming, o que importa é ter um ponto de partida. E a IA pode trazer sugestões que ativam a criatividade.

“Não me importo se ele inventar algo enquanto estou fazendo um brainstorming”, disse Hoffman. “Não estou usando isso como uma ferramenta de pesquisa”, ponderou.

Perguntar sem medo

Fazer perguntas pode ser desconfortável. Em muitos ambientes, as pessoas evitam questionar por medo de julgamento. Mas a IA elimina essa barreira. Se uma dúvida persiste, basta perguntar ao ChatGPT: "Explique como se eu estivesse na quarta série", ou "Faça uma analogia simples". E ele responde, sem hesitação, sem julgamento.

Isso porque a IA não se ofende com perguntas repetidas. Não importa quantas vezes você precise de explicações, ela estará lá para ajudar. Hoffman destaca isso como um ponto poderoso: ao contrário de interações humanas, a IA não julga.

Leve seu conhecimento em IA para outro nível

Nesse novo cenário, a inteligência artificial não é apenas uma ferramenta, mas um aliado estratégico para quem deseja progredir profissionalmente. A diferença entre usar IA para simples tarefas e explorá-la como catalisador de novas formas de trabalhar pode ser o que separa o profissional comum daquele que realmente se destaca.

Para aqueles que desejam começar uma carreira no mercado de IA, há uma notícia boa: a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

