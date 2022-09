Schwarzman Scholars: bolsas integrais para mestrado em uma das melhores universidades do mundo

Por EstudarFora

O programa de bolsas de estudo integrais Schwarzman Scholars abriu as inscrições para a edição de 2022. A iniciativa oferece um mestrado internacional com 1 ano de duração na Tsinghua, a melhor universidade da China e uma das 20 melhores do mundo, de acordo com o QS Ranking.

Com foco em integração global, o conselho consultivo do programa conta com figuras, como o ex-primeiro ministro britânico Tony Blair, ex-presidente francês Nicolas Sarkozy, além de presidentes e ex-presidentes das universidades de Yale e Duke.

O objetivo do Schwarzman Scholars é “construir uma comunidade global de futuros líderes que servirão para aprofundar o entendimento entre China e o mundo”. Para isso, os bolsistas entram em contato com uma rede influente de líderes internacionais vindos de diversos setores, tanto entre os alunos do programa quanto durante as palestras e atividades extracurriculares.

A estudante Susana Sakamoto Machado, bolsista da edição 2020 do Programa Líderes Estudar, está cursando o mestrado em Relações Internacionais na Tsinghua através do Schwarzman Scholars. Neste texto (disponível aqui), ela conta como está sendo a experiência de morar na China e participar do programa.

Sobre o Schwarzman Scholars

As bolsas de estudo cobrem todos os custos do mestrado e incluem passagens áreas para a China, moradia no campus universitário, alimentação, seguro-saúde e um computador pessoal. Há também uma quantia adicional para cobrir despesas adicionais de custo de vida e viagens pela China.

A estrutura do programa é no formato imersivo e os alunos convivem entre si dentro e fora da sala de aula. Todos os custos são cobertos Os dormitórios onde os Scholars moram ficam no mesmo prédio dentro da Tsinghua, as refeições e horários de estudo são feitos em conjunto.

Além das aulas tradicionais, os estudantes também têm acesso a palestras, um programa de orientação e podem ter a oportunidade de participar de estágios, visitas, excursões e desenvolver projetos em conjunto com empresas e organizações locais.

O currículo é dividido em 3 partes:

Currículo fixo: aulas que servem como base para o mestrado e que são realizadas pelos Schwarzman Scholars na Tsinghua. Essa parte do programa inclui temas com foco em liderança nas diversas áreas (negócios, história, relações públicas, educação, crises etc.), relações internacionais e estudos sobre a China.

Cursos eletivos: os bolsistas podem escolher disciplinas eletivas ministradas dentro da Tsinghua das mais diversas áreas, não é necessário selecionar apenas as que têm a ver com o programa do mestrado.

Atividades extraclasse: além das disciplinas tradicionais, os bolsistas têm acesso à palestras, uma viagem de campo dentro da China, curso de Mandarim, estágios e mentoria.

Como se candidatar

Podem se inscrever candidatos que tenham entre 18 e 28 anos, um diploma de graduação completo em qualquer área e possam comprovar ter proficiência em inglês – são aceitos os exames TOEFL (com nota mínima de 100 no teste iBT ou 600 no teste em papel) ou IELTS (com nota mínima de 7).

Os inscritos também devem enviar três cartas de recomendação (confira aqui como pedir a sua), dois essays (um pessoal, explicando como o programa ajudará a carreira e contando detalhes sobre as habilidades de liderança, e um segundo texto sobre atualidades), além de histórico escolar completo e currículo. Os estudantes também podem optar por gravar um vídeo de até um minuto apresentando-se (confira aqui 10 dicas de como fazer um vídeo de apresentação).

Aplicantes que ainda não terminaram a graduação podem se candidatar caso concluam o curso neste semestre e apresentem o diploma até o dia 1 de agosto.

Mais informações e processo para aplicação neste link (disponível aqui). Interessados devem se candidatar até o dia 20 de setembro de 2022.

