Saúde mental no home office: 5 dicas para cuidar do seu bem-estar

É difícil se sentir o exemplo da saúde mental quando você está sentado no sofá, de pijama, com seu laptop e uma bela caneca de café, pelo 300º dia consecutivo de pandemia. Trabalhar em casa pode ser libertador, embora também um pouco maçante. E com o tempo, os dias podem se misturar e parecer iguais quando seu único colega de trabalho é você mesmo -- e talvez seu gato.

Para pessoas que moram sozinhas, o trabalho remoto pode parecer bem solitário. Não importa quantas reuniões do Zoom você possa ter, olhar para as pessoas através de uma tela pode fazer você se sentir mais desconectado do que nunca.

Saúde Mental na Pandemia: descubra agora qual é o melhor caminho para cuidar da mente e não perder o foco em um mundo cheio de transformações e desafios como esses vividos atualmente. Acesse aqui.

Por outro lado, alguns outros dariam tudo para conseguir alguns minutos de silêncio. Lidar com crianças que estão tentando estudar a distância, um parceiro que fala alto em videochamadas e o cachorro do vizinho que não para de latir podem fazer seu dia de trabalho parecer mais um circo do que um escritório calmo e sereno.

Felizmente, não importa a situação em que você se encontre, há algumas coisas que você pode fazer para permanecer mentalmente forte enquanto trabalha em casa. O Business Insider reuniu cinco dicas para um home office mais pleno.

1. Crie oportunidades para fugir do trabalho

Quando você está trabalhando em casa, o dia se funde com a noite e a linha entre "profissional" e o "pessoal" fica confusa. Isso pode fazer com que você sinta que está trabalhando o tempo todo, o que não é bom para o seu bem-estar psicológico.

Reserve um tempo em sua programação que permita que você se afaste do trabalho. Feche seu laptop e assista TV ou guarde seus itens relacionados ao trabalho em um determinado horário todas as noites. Crie limites que permitam que você relaxe sem sentir que precisa responder e-mails imediatamente.

2. Programe algo divertido

Uma das melhores maneiras de se sentir bem é programar algo divertido. Parece simples, mas realmente funciona.

Agendar atividades agradáveis é uma habilidade que combate a depressão. Pesquisadores descobriram que é uma ótima maneira de ajudar as pessoas a se sentirem bem.

Programar uma atividade divertida para um futuro próximo melhora o humor pois você tem algo pelo qual ansiar. Então, quando você realmente faz essa atividade, você obtém outro impulso no seu humor, o qual permanecerá elevado mesmo após a atividade terminar, porque você criou uma memória positiva.

Durante a pandemia, uma atividade "divertida" pode parecer um pouco diferente do que você está acostumado. Mas você pode se beneficiar de momentos simples, como decidir qual filme assistir na sexta à noite. Colocar isso em sua programação pode não apenas aumentar a probabilidade de você realmente querer fazer isso, mas também pode melhorar seu bem-estar psicológico.

3. Cuide do seu corpo

Sua mente não permanecerá forte se você estiver negligenciando seu corpo. Portanto, tome cuidado com o hábito de ficar acordado até tarde vendo TV ou com a tentação de comer constantemente quando estiver entediado (e trabalhando muito perto da geladeira).

Comer muita fast-food, beber álcool com uma certa frequência, dormir pouco e desistir dos treinos não afetará apenas sua saúde física, como também sua saúde mental.

Portanto, certifique-se de não se sabotar ao trabalhar em casa. Isso pode não ser fácil, especialmente durante a pandemia. Mas criar tempo para movimentar seu corpo e cuidar de suas necessidades básicas é essencial para sua cabeça funcionar da melhor forma possível.

4. Equilibre o tempo social e o tempo sozinho

Mesmo você sentindo que não pode ficar longe de sua família por cinco minutos ou que o entregador de delivery é a pessoa que você mais vê atualmente, o distanciamento social criou algumas circunstâncias bem específicas -- e bizarras.

Todo mundo precisa de tempo social e de um tempo sozinho, mas a quantidade pode ser diferente para cada pessoa. É importante saber de quanto tempo você precisa para se sentir melhor e de quanto tempo você precisa estar sozinho.

Durante a pandemia, você provavelmente precisará ser um pouco mais criativo para atender às suas necessidades. Desde jantares no Zoom com amigos até reservar tempo para ler um livro em seu quarto sem que as crianças interrompam, dê atenção às suas necessidades.

5. Incorpore exercícios de força mental em seu dia

Assim como é importante reservar um tempo para trabalhar em sua força física, também é importante focar na construção de uma mente forte.

Incorporar alguns exercícios de força mental em seu dia pode ajudar a pensar, sentir e fazer o melhor.

Existem muitos exercícios diferentes que podem ajudá-lo. Praticar a gratidão, meditar e nomear seus sentimentos são apenas algumas estratégias simples que podem ajudar na construção de uma saúde mental mais forte.

Reserve um tempo para fazê-los e comprometa-se com a prática diária. Seus músculos mentais precisam de exercícios contínuos para ficar em forma assim como os músculos físicos.