São Paulo recebe evento para quem quer estudar e trabalhar no Canadá

A agência SEDA Intercâmbios vai realizar sua primeira feira presencial de ensino superior YouCANanada neste sábado, dia 19 de fevereiro, voltada para aqueles que buscam estudar e seguir carreiras no Canadá.

O evento gratuito será em São Paulo, no Hotel InterContinental, e vai contar com representantes de diversas instituições de ensino canadenses.

A organização vai seguir todos os protocolos contra Covid-19, pedindo comprovante de vacinação e uso de máscaras no local.

Segundo Helicon Alvares, CEO da agência, o evento será uma oportunidade para tirar todas as dúvidas sobre o destino, os cursos e possíveis carreiras no mercado de trabalho.

“Acontecerão várias apresentações, com destaque para uma palestra sobre o processo de visto e bolsas de CAD$ 10 mil na Trebas Institute, nos cursos de E-Commerce, Audio e Vídeo, Big Data e Business Intelligence”, explica.

Entre os participantes, estarão escolas de destaque, como a University Canada West, Canadian College of Tecnology and Business, Toronto School of Management, Niagara College e Bow Valley College.

Juntas, elas cobrem cursos de MBA, pós-graduação e bacharelados em tecnologia, negócios, recursos humanos, marketing digital, entre outros.

Pelo site do evento, é possível fazer a inscrição gratuita.

