‘São jovens com um fit cultural muito grande’, diz especialista em empresa de solução de vendas

A parceria entre a Stone e o Na Prática ultrapassa os 10 anos, e permanece como uma via eficaz de conexão entre a empresa e jovens talentos de alto potencial.

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

Para Leonardo Guinelli, Employer Branding and Talent Outreach Leader Specialist da Stone, essa relação se consolidou graças ao alinhamento de valores e à curadoria cuidadosa feita pela equipe do Na Prática.

“A gente sabe que são jovens com um fit cultural muito grande com a Stone, e isso já nos permite ir direto ao ponto nas conversas”, afirma.

Você está em busca da sua primeira oportunidade de trabalho? Então, é hora de se conectar com os recrutadores das empresas mais inovadoras do Brasil. Participe da Conferência de Gestão e Inovação do Na Prática, encontro presencial e gratuito, onde 1 em cada 5 participantes é contratado após o evento. Clique aqui e garanta sua vaga.

A empresa já contratou mais de 200 pessoas ao longo dos anos por meio das conferências e continua participando ativamente de todas as edições.

Para Leonardo, esse envolvimento contínuo tem um motivo claro: os eventos funcionam.

Uma seleção que começa antes da conversa

Segundo Leonardo, um dos grandes diferenciais da conferência oferecida pelo na Prática está na pré-seleção.

Isso garante que os profissionais com quem a Stone se encontra já estejam dentro de um perfil aderente, tanto em habilidades técnicas quanto em alinhamento cultural.

Além disso, a estrutura do evento é um facilitador. O pitch pessoal, por exemplo, permite que os jovens se apresentem de forma estratégica e genuína, destacando seus desafios, decisões e aprendizados.

"A gente consegue entender como os jovens se enxergam, o que valorizam na própria trajetória e como enfrentam desafios." Leonardo Guinelli, Employer Branding and Talent Outreach Leader Specialist da Stone

"Isso já nos dá muito insumo para avançar com os que fazem sentido”, ele complementa.

1 EM CADA 5 PARTICIPANTES É CONTRATADO APÓS O EVENTO. Participe da Conferência de Gestão e Inovação, evento para conectar jovens estudantes com as empresas protagonistas do mercado de trabalho. É presencial e gratuito. Clique aqui e garanta vaga.

Conexões reais, em tempo real

Outro ponto forte destacado por Leonardo é a mesa de relacionamento, espaço onde os jovens podem tirar dúvidas e conversar com recrutadores em um ambiente informal e dinâmico.

“Na mesa conseguimos entender quem são, o que de fato querem, quais são as aptidões. E a partir disso, conseguimos fazer o match e até usar a sala de entrevista ali mesmo.”

A Stone utiliza com frequência essa estrutura e já contratou diversos profissionais no mesmo dia do evento. O processo se torna não só mais ágil, mas também mais humano e efetivo.

1 em cada 5 participantes é contratado após este evento

Para jovens que buscam acelerar a carreira, a Conferência de Gestão e Inovação é uma oportunidade imperdível.

O evento gratuito reúne universitários de todo o país e os conecta com as empresas líderes de mercado. Ao longo da programação, é possível aprender com cases reais, ampliar sua rede e até encontrar oportunidades de estágio e emprego com empresas de referência.

Além disso, é possível se conectar com as empresas mais inovadoras do Brasil, como Nubank, Stone, Shopee, Suzano e muitas outras.

Durante o evento, você vai...

Se conectar com centenas de jovens;

Interagir diretamente com dezenas de empresas que estão contratando;

Acessar às melhores oportunidades do mercado em um só lugar;

Ampliar seu networking e desenvolva uma rede de apoio sólida.

GARANTA SUA VAGA CLICANDO AQUI