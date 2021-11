Santander abre mais de 700 vagas de emprego em todo o Brasil

O banco Santander anunciou a abertura de mais de 700 vagas de emprego, com alta demanda nas áreas de Varejo e Tecnologia.

São mais de 300 vagas para o banco e 400 para a F1srt, empresa de ativos de tecnologia do negócio.

No varejo, há vagas para funções administrativas e comerciais em agências, assim como oportunidades nas equipes de tecnologia, dados, operações, entre outras. E há oportunidades disponíveis em quase todos os estados.

Vanessa Lobato, vice-presidente de RH do Santander, explica que o banco está em um movimento de abertura de agência no interior.

“Também estamos investindo fortemente na automatização de processos, mas, como costumamos dizer, atrás do digital vêm as digitais. Ou seja, precisamos de gente capaz de desenvolver as tecnologias que facilitam o acesso de mais pessoas aos nossos produtos e serviços”, afirma.

Para as vagas no Santander, acesse o site.

Para as vagas da F1rst, acesse a página no LinkedIn.

