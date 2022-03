Santander oferece 50 mil bolsas para cursos de programação

O Santander abre nesta quinta-feira, 24, as inscrições para 50 mil bolsas de estudo com foco na formação de desenvolvedores Web Full Stack e Mobile (Kotlin).

A segunda edição do Santander Bootcamp será realizada pela plataforma da DIO, startup de educação de carreiras digitais, de forma totalmente online e gratuita.

E não há qualquer requisito de conhecimento prévio em programação ou necessidade de ter uma graduação. Os candidatos só precisam ter mais de 18 anos e vontade de aprender sobre tecnologia.

“A ideia do Bootcamp é inserir cada vez mais pessoas no universo da tecnologia, uma vez que a demanda na área é grande e o mercado está requisitando profissionais que estejam alinhados com as melhores práticas na área de T.I.”, afirma Nicolás Vergara, superintendente executivo do Santander Universidades.

As aulas ocorrerão entre o dia 24 de maio e 8 de agosto. Durante o programa, também ocorrerá a “Semana Santander” para que os alunos tenham oportunidade de passar por mentoria com especialistas da área e do time da F1rst, empresa de tecnologia do banco.

As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de maio pelo site.

