Santander e British Council oferecem 225 bolsas de 100% para curso online de inglês; se inscreva

Uma nova parceria entre o Santander Universidades e o British Council, instituição pública do governo do Reino Unido que fomenta a promoção da cultura britânica, está oferecendo 225 bolsas de estudo integrais para cursos de inglês online para brasileiros. Serão oferecidas oportunidades para estudantes de todos os níveis de fluência – do básico A1 até o avançado C1.

O público alvo do programa são pessoas que desejam aprimorar o idioma e desenvolver gramática e vocabulário de inglês para situações profissionais variadas, como reuniões, apresentações, entrevistas de emprego. Aqueles que concluírem o curso receberão certificado do British Council. Essa edição de bolsas integra o curso British Council for All e é oferecido pelo Santander Portugal.

As aulas do programa são em formato misto e online, sendo parte realizada com professores ao vivo, incluindo webinares, e parte oferecida de forma assíncrona. A primeira fase do curso conta com um módulo semi-intensivo com duração de 6 semanas e 36 horas de estudo. Podem se inscrever para as bolsas qualquer pessoa que tenha mais de 18 anos de idade.

Como funciona o curso do British Council

A carga horária de estudos exigida semanalmente é de cerca de 6h. Cada módulo do programa é formado por 6 aulas, incluindo atividades de preparação e consolidação do que foi estudado.

Cada módulo conta com aulas ao vivo com o professor, exige preparação prévia e inclui material pedagógico variado, com vídeos, textos, quizzes e avaliações. O programa indica cerca de 3h de preparação para cada módulo.

Para se candidatar, é necessário se registrar na plataforma da Santander Universidades Portugal e manifestar intenção pelas bolsas. Após o cadastro, é necessário completar a inscrição, realizando um questionário de avaliação de motivação e aptidão para adquirir novos conhecimentos. Mais informações sobre as bolsas no link (disponível aqui). Interessados em participar devem se inscrever até o dia 3 de setembro.

