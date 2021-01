Salesforce leva para Android plataforma gratuita para impulsionar carreira

Durante a pandemia, a maior parte das empresas foi obrigada a aderir, do dia para a noite, ao home office. O lado bom é que muitas perceberam que a produtividade de quem trabalha de casa pode ser ainda maior. De quebra, elas encontraram, nesse novo modelo de trabalho, uma forma de reduzir custos e aumentar a satisfação de seus colaboradores.

No entanto, as empresas se viram diante de um novo desafio: oferecer tecnologia e capacitação profissional a partir das novas capacidades exigidas em um mundo totalmente digital. Em uma pesquisa recente com mais de 20.000 pessoas de dez diferentes países, a Salesforce – líder mundial em CRM – identificou que 57% dos brasileiros conseguiriam trabalhar remotamente se a empresa em que estão oferecesse uma tecnologia melhor.

Ainda de acordo com o estudo “Série Global Stakeholder – O Futuro do Trabalho, Agora”, o home office se tornou uma oportunidade para atrair e reter talentos. Isso porque 52% dos brasileiros afirmam que trocariam de emprego se pudessem trabalhar remotamente. “A pandemia fez com que o mundo corporativo entendesse que o trabalho a distância é viável. O desafio, agora, é manter as equipes alinhadas por meio de processos e tecnologias que tenham o cliente como foco”, destaca Fabio Costa, general manager da Salesforce no Brasil.

Trailhead: uma plataforma para avançar no mercado de trabalho

Para ajudar a requalificar profissionais de todo o mundo, promovendo igualdade de acesso a empregos do futuro, a Salesforce lançou o Trailhead GO para o sistema Android. O app permite o acesso ao Trailhead, a plataforma online gratuita de ensino da Salesforce, que facilita a aprendizagem de habilidades como inteligência artificial, desenvolvimento de aplicativos, liderança e modelagem de dados.

Na América Latina, usuáriosdo Trailhead já concluíram mais de 1 milhão de módulos desde seu lançamento, em 2014, que também tem um app disponível para iOS. “A capacitação é chave para o crescimento e superação. As empresas que melhor enfrentaram o processo de isolamento social prepararam suas equipes para lidar com um novo contexto, ferramentas e processos digitais. Sem novas habilidades, não há perspectiva”, diz Costa.

“Quando uma empresa de tecnologia inova, ela tem a responsabilidade de garantir que todos possam se capacitar” Fabio Costa, general manager da Salesforce no Brasil

Gamificado e divertido, o modelo de aprendizado contínuo pode ser usado tanto individualmente como por empresas para treinar e capacitar seus times. É o caso da Vivo, a companhia de telecomunicações vem usando o Trailhead não só para maximizar o uso da licença Salesforce como para integrar os times de TI, negócios e operações.

Carolina Bocuhy, da Vivo: Trailhead para estruturar treinamentos e até escolher candidatos

“Sou fã da plataforma, pois ela nos ajuda a questionar o nosso modo de trabalho, assim como quebrar paradigmas de como estruturar treinamentos, e até acompanhar o desempenho de candidatos no processo de seleção”, diz Carolina Bocuhy, gerente de TI da Vivo.

A iniciativa da Salesforce vai ao encontro de alguns pontos identificados em sua pesquisa, como o desejo de 83% das pessoas de terem acesso a treinamentos gratuitos, e o fato de 71% delas terem passado a se interessar mais por este tipo de capacitação depois da covid-19. “Nesse momento de pandemia, todas as empresas estão buscando formas de requalificar a força de trabalho”, diz Costa. “E quando uma empresa de tecnologia inova, ela tem a responsabilidade de garantir que todos possam se capacitar”, afirma Costa.



Guia traz recomendações para o retorno seguro aos escritórios

Clique aqui para acessar a versão Android da plataforma de ensino da Salesforce.