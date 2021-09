Salários do mercado financeiro chegam a R$ 87.000; veja como começar

Segundo a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), os trabalhos realizados em período integral que exigem curso superior, pagam cerca de 144% a mais do que aqueles que não exigem. Outro levantamento da Catho mostra o lado dos profissionais que possuem uma pós-graduação: os salários tendem a ser de 53,7% a 118% maiores do que uma pessoa sem especialização.

São dados que comprovam o potencial que uma especialização ou MBA, por exemplo, pode causar na renda de um profissional. No mercado financeiro, os altos salários não só são ainda mais evidentes como também são um dos grandes atrativos da área. Além disso, a alta demanda por bons profissionais e a vasta abrangência de áreas de atuação, atraem cada vez mais interessados.

Entenda, a seguir, como investir em si mesmo pode trazer um ROI muito além do esperado.

Quais são os salários do mercado financeiro?

Para irmos direto ao ponto, os salários variam desde 7.900 reais para analistas até 87.850 reais para diretores de sales trader (isso sem mencionar os bônus, muito comuns em instituições financeiras).

Mas, como é possível imaginar, as melhores vagas são aquelas que possuem as maiores exigências. Para diversos cargos é necessário possuir certificações específicas, contudo, esse é um pré-requisito, e não um diferencial.

Como, então, alguém pode conseguir destaque diante de uma vaga com esses salários? A resposta está na educação continuada. Um MBA, por exemplo, pode ser o melhor e mais eficiente caminho.

Por que investir na própria carreira?

Algumas pessoas não relacionam um MBA como um investimento. Mas a realidade é que na maioria das vezes o seu retorno é ainda maior do que aportes em títulos públicos ou na própria bolsa de valores.

Veja um exemplo. Uma pessoa que recebe 6.000 reais líquidos, ao ganhar um aumento no salário de 30%, passará a ter 1.800 reais a mais todos os meses. São 21.800 reais extras anualmente. Vale lembrar que esses salários costumam ser ainda mais expressivos para quem possui pós-graduação.

Veja, abaixo, a remuneração de alguns cargos do mercado financeiro, divulgados pelo Ministério da Economia, segundo dados do Caged de 2020:

Diretor de Produtos Bancários: 37.400 reais;

Diretor de Riscos de Mercado: 36.290 reais;

Diretor de Câmbio e Comércio Exterior: 29.100 reais.

Mas vale destacar que vivemos em um país onde o acesso à educação de qualidade é cara e escassa. Pensando nisso, com o objetivo de preparar pessoas para serem grandes profissionais do Mercado Financeiro, a EXAME Academy, braço de educação digital da EXAME, e a Unisinos lançaram um programa inovador para incentivar as pessoas a conquistarem especializações. Juntas, elas também criaram o Programa de Incentivo Profissional (PIP).

MBA em Investimentos e Geração de Valor

Para as pessoas que desejam alcançar o sucesso, as duas instituições lançaram o MBA em Investimentos e Geração de Valor. Em apenas 12 meses de duração, o profissional estará apto e seguro para participar da disputa das vagas mais promissoras do novo mercado e se tornar um especialista desejado. Entenda como funciona:

Aulas 100% online;

Os melhores professores do mercado;

Reconhecido pelo MEC;

Não precisa fazer TCC;

Carga horária de 384 horas;

Plataforma de ensino exclusiva e grupo VIP para networking.

Quanto custa a formação?

O valor do curso em condições normais é de 11.760 reais. Mas, por meio do PIP, é possível estudar com alguns dos maiores nomes do mercado com um investimento de apenas 7.116 reais.

O pagamento também pode ser parcelado em até 24x sem juros de 299 reais, sem precisar comprometer o limite do cartão de crédito. Basta ter o valor da mensalidade disponível. Para o investimento à vista, o total do MBA é de 5.382 reais.

Portanto, se você pretende ingressar no mercado financeiro, busca recolocação profissional ou pretende ter ascensão na carreira, esse pode ser um ótimo investimento.

