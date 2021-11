Estou ganhando bem? Compare os salários dos profissionais em cinco áreas

No último ano, os salários na América Latina caíram 10% em média na comparação com o período de 2019 a 2020. Esse é um dos dados revelados no guia salarial da Show Me The Money, HRtech especializada em estudos salariais e com mais de 15 milhões de salários registrados.

Com essa base, é possível acompanhar e comparar remunerações no Brasil, Argentina, Peru, México, entre outros países onde a empresa atua.

Segundo Murilo Arruda, CEO e fundador da Show Me The Money, o objetivo do guia é responder uma das perguntas que ele mais recebeu em mais de uma década trabalhando no mercado de recrutamento: será que estou ganhando bem ou mal?

“Todo mundo acha que ganha menos do que deveria. E esse também é um ponto de dor para o RH, que não conseguem uma boa comparação para salários e benefícios”, diz.

Ao perceber a demanda dos profissionais e da área de RH, ele resolveu criar uma solução tecnológica para o mercado. Para isso, ele contratou especialistas em estatística e começou a desenvolver uma forma de criar uma base de dados parecida com o que tirava das entrevistas de emprego que fazia como recrutador.

“Em quatro meses, nós tínhamos um sistema com sete perguntas, pedindo a área, posição, nível de inglês, anos de experiência, formação acadêmica, nome e e-mail. Sete informações para processar na base e ter um relatório em 40 segundos falando quanto você deveria ganhar”, afirma.

E com a pesquisa anual, é possível ter uma visão geral de como estão os salários no Brasil e nos outros países da América Latina. E também analisar tendências para a área, como as três a seguir:

1. Maior força para os benefícios

No momento de crise e desemprego em alta, fica mais difícil conseguir negociar grandes aumentos. O executivo vê que a principal tendência que observada foi o aumento do peso do pacote de benefícios na hora de aceitar uma vaga.

“Vejo um aumento nas propostas rejeitadas por causa dos benefícios. O benefício tem ganhado mais peso no pacote total de remuneração, e dentro disso também pesa se a pessoa vai poder trabalhar de casa ou não”, diz.

2. Influência do câmbio

A tendência do trabalho remoto abriu as fronteiras para contratações de profissionais em qualquer lugar do mundo. É um movimento global no recrutamento, porém a valorização do dólar em relação ao real faz com que empresas estrangeiras voltem seu olhar para o profissional brasileiro.

“Com o rompimento dessa barreira da localização, vemos países perdendo a empregabilidade internacional por causa da moeda. O Chile, por exemplo, perdeu por ter salários altos e moeda valorizada. No Brasil, foi o movimento contrário. Já observamos como tendência os países criarem políticas públicas para não perder a empregabilidade local”, diz o executivo.

3. Maiores salários na tecnologia

Com as contratações em alta e falta de mão de obra no mercado, os salários na área de tecnologia da informação recebem o destaque em 2021. Em média, um analista pleno no Brasil recebe R$ 4.178 em uma pequena empresa. Já nas grandes empresas, o salário máximo para um profissional nesse nível é de R$9.596.

Confira os salários de analistas a CEOs:

Quer saber se você ganha bem ou mal? Existem algumas variáveis que é preciso considerar e boa parte delas aparece nas perguntas que a Show Me The Money faz: área, tamanho da empresa e nível do cargo.

Nos gráficos a seguir, aparecem as médias salariais de acordo com esses três pontos. Para se comparar, também é importante considerar o momento da sua empresa e o tempo de experiência. O último gráfico ainda destaca a média de remuneração para a alta liderança.

Salários em Finanças

Salários em Recursos Humanos

Salários em Marketing

Salários em Tecnologia da Informação

Salários em Engenharia

E os salários dos CEOs?

