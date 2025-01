Salários de até R$ 86 mil: veja como começar uma carreira no mercado financeiro

O mercado financeiro é um dos setores mais dinâmicos e promissores da economia, atraindo milhares de profissionais que buscam não apenas bons salários (que podem chegar a R$ 86 mil, segundo a Robert Half), mas também a oportunidade de fazer parte de um ambiente desafiador e estratégico.

No entanto, ingressar nesse universo pode parecer intimidador para quem está começando. Com o crescimento de ferramentas tecnológicas e mudanças regulatórias, a preparação é mais essencial do que nunca.

Se você está interessado em dar o primeiro passo nesse setor, siga estas cinco recomendações indispensáveis para otimizar suas chances de sucesso.

+ Domine as habilidades que o mercado financeiro exige. Aprenda sobre gestão de riscos, regulamentação financeira e mais com profissionais renomados. Participe do Workshop Mercado Financeiro.

Como começar uma carreira no mercado financeiro

1. Valorize as habilidades transferíveis da sua área atual

Se você está pensando em migrar para o mercado financeiro, analise quais competências da sua trajetória profissional podem ser aplicadas.

Habilidades como análise de dados, gestão de projetos, comunicação e resolução de problemas são altamente valorizadas. Ajuste seu currículo para destacar essas habilidades em contextos financeiros e mostre como sua experiência anterior pode agregar valor.

2. Tire certificações profissionais reconhecidas

Certificações são cruciais para quem deseja atuar no mercado financeiro. No Brasil, o CPA-10 e CPA-20 (da Anbima) são ideais para iniciantes. Se você busca posições mais especializadas, como analista de investimentos, considere o CEA ou o CFA (Chartered Financial Analyst). Elas validam seu conhecimento técnico e aumentam sua empregabilidade.

3. Fique atento às tendências do setor

O mercado financeiro está em constante evolução, especialmente com a incorporação de tecnologias como blockchain e inteligência artificial. Acompanhe notícias e análises para entender as novas demandas e oportunidades do setor.

4. Crie um networking estratégico

Estabelecer conexões com profissionais do mercado é uma das maneiras mais eficazes de descobrir oportunidades. Participe de eventos, feiras de recrutamento e encontros organizados por associações financeiras. Além disso, mantenha um perfil atualizado no LinkedIn para atrair recrutadores e ampliar sua rede.

5. Considere áreas financeiras dentro da sua indústria

Uma transição para o mercado financeiro pode começar dentro do setor onde você já atua. Por exemplo, explore posições em finanças corporativas, controladoria ou tesouraria em empresas do seu mercado atual. Isso permite que você adquira experiência financeira sem precisar recomeçar do zero, aumentando suas chances de entrar em instituições financeiras maiores no futuro.

+ Prepare-se para os cargos mais demandados no mercado financeiro. Conheça as habilidades e certificações essenciais para conquistar uma vaga de destaque. Inscreva-se no Workshop Mercado Financeiro e acelere sua carreira! Quero participar

Aulas ensinam como ingressar no mercado financeiro

Começar uma carreira no mercado financeiro exige dedicação, preparo e iniciativa.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Mercado Financeiro, um treinamento virtual que revela o caminho para tornar-se um especialista estratégico preparado para ocupar cargos de alta liderança.

Durante o treinamento, os alunos irão aprender como:

Transformar desafios complexos em resultados;

Minimizar perdas em um mercado volátil;

Converter dados financeiros em insights práticos e lucrativos.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo com um grande especialista sobre o tema), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo. Os interessados devem se inscrever clicando aqui.

+ Maximize sua empregabilidade no mercado financeiro. Descubra como conquistar cargos de alta demanda e salários competitivos. Inscreva-se no Workshop Mercado Financeiro e transforme sua carreira.