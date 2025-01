Salários de até R$ 50 mil: essa profissão está em alta, mas sofre com ‘escassez’ de especialistas

Já imaginou poder trabalhar com uma das áreas mais valorizadas do mercado, cujo salário de um profissional sênior pode chegar aos R$ 50 mil?

Esse dado, apresentado pela Robert Half em seu Estudo de Remuneração 2024, refere-se a cargos de liderança na área de Inteligência de Mercado, carreira que une coleta e análise de dados em prol de tomadas de decisão mais assertivas.

Embora não seja uma promessa para todos, o número traduz a força de um setor que está bastante aquecido — e sem um ‘teto’ para continuar crescendo. Ou seja, o céu é o limite para quem deseja mudar de carreira ou mesmo se especializar ainda mais no segmento.

E por que esse mercado paga tão bem? Porque os profissionais de BI são capazes de transformar dados em estratégias acionáveis, alinhando operações, marketing, vendas e outras áreas a objetivos claros de negócio.

Em um mundo onde a informação se tornou um ativo valioso, quem domina a arte de organizar e interpretar dados se torna peça-chave nos processos de decisão das companhias — e é exatamente aí que entra o especialista em Inteligência de Mercado. A especialização, entretanto, é o principal caminho para ingressar na área.

O que faz um especialista em Inteligência de Mercado?

O profissional de Inteligência de Mercado — também chamado de especialista em BI — é o responsável por:

Coletar, organizar e analisar dados de diferentes fontes (vendas, produção, clientes, concorrência etc.);

Identificar oportunidades de negócio , antecipar riscos e propor ajustes estratégicos;

Orientar tomadas de decisão de alto nível, contribuindo para o planejamento de produtos, serviços e expansão de mercado;

Alinhar equipes e lideranças em torno de objetivos claros, usando dados para embasar cada passo.

Essa combinação de análise e estratégia explica por que as empresas valorizam tanto esse profissional.

O BI fornece uma visão macro que, muitas vezes, fica perdida em meio a tantos relatórios. Ao unir estatística, tecnologia e visão de negócios, esse especialista consegue enxergar cenários futuros e propor soluções concretas para problemas complexos.

Alta demanda e escassez de profissionais qualificados

Apesar de o Business Intelligence fazer parte de um mercado aquecido, ainda enfrenta escassez de profissionais qualificados.

Por um lado, as empresas sabem que precisam investir em dados para manter a competitividade; por outro, faltam profissionais com domínio técnico e estratégico para liderar essa implantação. Isso significa que, para quem se prepara hoje, há um vasto campo de oportunidades para crescer na área — tanto no Brasil como no exterior.

Não por acaso, a Fortune Business Insights projeta que o mercado global de BI crescerá cerca de 9% ao ano até 2032, movimentando mais de US$ 43 bilhões.

Conforme essas tecnologias se integram às operações de companhias de todos os portes, a busca por profissionais de dados tende a aumentar ainda mais, garantindo reconhecimento e remuneração acima da média.

Como se posicionar nesse mercado em ascensão? Comece pela especialização

A EXAME uniu forças com a Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para oferecer o Pré-MBA em Inteligência de Mercado.

Em 4 aulas 100% online, você terá acesso a:

Conceitos fundamentais de BI , para entender por que a área é tão valorizada;

Ferramentas e metodologias para coletar e analisar dados de forma eficiente;

Estratégias de liderança e tomada de decisão , alinhadas às demandas empresariais;

Certificado exclusivo da EXAME e Saint Paul, validando o aprendizado no seu currículo ou no LinkedIn.

Tudo isso por apenas R$ 37 — um valor simbólico se comparado ao potencial de retorno que a área oferece.

