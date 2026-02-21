Salários altos, trabalho remoto e autonomia: estudo revela qual é o 'melhor emprego do mundo'

Irresistível. É assim que alguns especialistas estão definindo o mercado de trabalho para profissionais com conhecimento em inteligência artificial. E isso não é de hoje. Desde que essa tecnologia apareceu, com o lançamento do ChatGPT em 2022, não há outro assunto nas rodas de conversas corporativas.

A diferença é que agora as considerações sobre essa carreira não são apenas opiniões pessoais; elas estão embasadas por estudos, que indicam que esse é o setor mais promissor para aqueles que sonham com a ascensão profissional.

IA pode aumentar salários em até 49%, diz estudo

Um estudo da consultoria PwC revelou que a adoção da inteligência artificial no ambiente de trabalho pode levar a um aumento significativo nos salários dos profissionais. De acordo com o levantamento, os trabalhadores que utilizam a IA em suas funções podem ver seus rendimentos subirem até 25%.

O estudo destacou que as diferenças salariais entre profissionais com competências em IA e seus pares sem essas habilidades são especialmente marcantes em algumas áreas específicas. Nos Estados Unidos, advogados que dominam a IA podem obter um aumento salarial impressionante de 49% em comparação com advogados que não possuem essas competências.

Da mesma forma, os analistas financeiros com conhecimentos em inteligência artificial podem esperar um aumento salarial de 33% em relação aos profissionais em funções similares, mas sem uma especialização na área.

Competências em IA são cada vez mais valorizadas

Os aumentos salariais para advogados e analistas financeiros com habilidades em IA refletem a crescente valorização das competências tecnológicas em suas áreas. A automação e a análise avançada de dados melhoram a eficiência e a precisão, tornando profissionais com essas habilidades altamente cobiçados.

No entanto, esse impacto não se restringe apenas a essas profissões. A integração da inteligência artificial está transformando uma ampla gama de setores, oferecendo benefícios semelhantes em termos de remuneração e oportunidades para profissionais em diversas áreas e formações.

"Os países e setores que têm uma elevada procura de competências em IA tendem a ver prêmios salariais mais elevados, especialmente se houver escassez de profissionais qualificados”, diz Mehdi Sahneh, economista da PwC.

Benefícios vão além de salário

Embora o aumento salarial seja um dos benefícios mais atraentes da especialização em IA, os ganhos vão muito além do aspecto financeiro. Não à toa, é considerada a carreira com os melhores empregos do mundo.

O acesso a oportunidades de trabalho em setores inovadores e em crescimento é um das vantagens mais citadas por profissionais. Essas oportunidades frequentemente vêm com maior autonomia, projetos desafiadores e a possibilidade de trabalhar em soluções tecnológicas de ponta.

Outra vantagem significativa é o desenvolvimento profissional contínuo. Trabalhar com IA exige a atualização constante de conhecimentos e habilidades, o que estimula o crescimento pessoal e profissional. Esse ambiente dinâmico também promove uma rede de contatos valiosa, facilitando colaborações e acessos a novas oportunidades.

Além disso, o domínio de IA pode oferecer flexibilidade no local de trabalho, com muitas empresas oferecendo opções de trabalho remoto ou híbrido, que pode melhorar o equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

EXAME promove treinamento sobre IA

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui.