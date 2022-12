Salários acima da média, vagas sobrando e home office: conheça o profissional mais buscado para 2023

O que importa para você na hora de escolher um emprego? Salário, oportunidade de crescimento, trabalho remoto, propósito? Uma pesquisa da GetApp, do mesmo grupo da consultoria Gartner, revelou que para 74% dos profissionais, a oportunidade de crescimento é o fator que mais chama atenção na hora de se candidatar a uma vaga, mas o fator definitivo é o salário.

Apesar do peso que a remuneração tem na escolha, receber acima da média não é a realidade da maioria dos profissionais. Um levantamento da LCA Consultores com base na Pnad Contínua, feita pelo IBGE, mostrou que 70% dos brasileiros recebem até dois salários mínimos por mês, o equivalente a R$ 2.424.

Na contramão da maioria do país, o setor de tecnologia paga 5 vezes mais do que a média nacional. O salário dos profissionais da área é de cerca de R$ 12.147.

Mas não é apenas a remuneração que chama atenção na área de tecnologia. Neste setor, os profissionais praticamente exigem o home office - e conseguem.

Uma pesquisa realizada pela Revelo, startup de recrutamento especializada em tecnologia, indicou que quase 80% dos profissionais de tech considerariam trocar de emprego caso a empresa em que trabalham atualmente exigisse a volta ao presencial.

Mesmo com salários na casa dos cinco dígitos e com a “exigência” do home office, especialistas em tecnologia encontram vagas de sobra no mercado e podem escolher onde trabalhar de acordo com o que faz mais sentido para ele próprio. Isso se deve à escassez desses especialistas.

Com apenas 53 mil pessoas formadas por ano em cursos de perfil tecnológico e uma demanda média anual de 159 mil profissionais, o Brasil tem um grande déficit no setor. É isso o que apontou um estudo da Brasscom, além de revelar que, até 2025, a demanda da área será de quase 800 mil profissionais.

Basta uma rápida pesquisa em sites de busca de emprego para ver, na realidade, o que a pesquisa colocou em números.

Precisa saber programação para trabalhar com tecnologia?

É comum concluir que programadores e desenvolvedores são as únicas funções demandadas para profissionais de tecnologia. Na verdade, outras funções que não exigem esses conhecimentos sobre código despontam como necessárias e buscadas pelas empresas com urgência para 2023.

Uma delas é a função de Digital Manager. Este especialista é o responsável por comandar a implantação de projetos digitais e inovações tecnológicas nas empresas.

Com cada vez mais (e mais rápido) avanços tecnológicos, as empresas precisam de gerentes capazes de comandar projetos digitais para incluí-las no ambiente virtual da forma mais inteligente e rentável possível.

Não é preciso ter nenhum conhecimento profundo em tecnologia, entender de programação ou de desenvolvimento de software para atuar na área.

Por mais que tecnologia seja a base do processo, a principal função do Digital Manager é supervisionar todo o ciclo de vida de um projeto digital, da concepção ao lançamento de um produto ou serviço.

Atingido pela escassez do setor de tecnologia, o cargo de Digital Manager é remunerado com salários que ultrapassam os R$ 35 mil.

Como se tornar um Digital Manager?

De olho na crescente relevância dos produtos digitais e tecnologias no mundo corporativo (e na enorme oportunidade que isso representa para empresas e profissionais), a EXAME Academy e o Ibmec, uma das mais tradicionais escolas de negócios do país, desenvolveram o Master em Digital Manager.

Em nível de pós-graduação, o curso conta com um grupo docente de peso (composto por profissionais de mercado) e mais de 90 horas de atividades práticas. Saiba mais aqui.

Para que os interessados possam conhecer o conteúdo antes de comprá-lo, a primeira aula da formação está disponível de maneira 100% gratuita e online.

