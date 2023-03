Salão do Estudante: evento irá reunir mais de 200 universidades neste final de semana

Neste sábado, 11, começa o Salão do Estudante em São Paulo, um dos maiores eventos de educação do país.

Voltado para estudantes que querem tirar dúvidas sobre cursos de graduação, pós-graduação, programas intercâmbio e aprendizado de idiomas, nesta edição o evento irá reunir mais de 200 instituições de ensino de diferentes países.

Além da edição na capital paulista que vai até domingo (12), também haverá edições em outras cinco capitais: Rio de Janeiro em Copacabana (14 de março), Rio de Janeiro na Barra (15 de março), Brasília (17 de março), Salvador (19 de março), Curitiba (21 de março) e Belo Horizonte (23 de março).

Universidades de Portugal são destaque do São do Estudante

Um destaque dessa edição é a alta participação de insituições portuguesas. Ao todo, serão 50 instituições do país, com nomes como Coimbra, Porto, Lisboa e Católica, institutos politécnicos e universidades privadas.

Desde 2014, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é aceito pelas universidades portuguesas como forma de ingresso. Isso significa que, caso os estudantes brasileiros obtenham notas suficientes, podem tentar ingressar em instituições portuguesas sem a necessidade de prestar outros exames de admissão.

O Salão do Estudante contará ainda com a presença do Secretário de Estado do Ensino Superior, Pedro Nuno, que fará a abertura oficial do evento alguns minutos antes da abertura da feira, por volta das 13h30.

Quais Universidades estarão no Salão do Estudante de São Paulo?

Além das instituições de ensino superior portuguesas, o evento reunirá representantes de diversos países, incluindo Austrália, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, França, Holanda, Itália, Irlanda, Bélgica, Reino Unido, Noruega, Espanha e Malásia.

Dentre as instituições presentes, destacam-se nomes como a University College London (UCL) e a London School of Economics and Political Science, ambas do Reino Unido.

O evento também contará com a presença de grupos de universidades como Austrade (representando as universidades australianas - com 4 instituições), EduCanada (com grupo de 12 instituições), EduUSA (consulado / embaixada em Brasília também presente no stand) e Campus France (e mais cerca de 6 universidades francesas).

Onde acontecerá o Salão do Estudante de São Paulo?

O evento será realizado no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, entre os dias 11 e 12 de março das 14h às 18h30. A entrada é gratuita.



