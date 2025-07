Sala escura, meditar por 17h e ir ao mercado 14 vezes: os hábitos inusitados dos CEOs bilionários

Os CEOs das maiores empresas do mundo adotam rotinas diárias pouco convencionais que ajudam a manter a produtividade, o foco e a saúde mental. Líderes como Elon Musk, Mark Zuckerberg, Tim Cook e Bob Iger têm hábitos que fogem do padrão tradicional para lidar com o estresse intenso de suas posições.

Acordar antes das 5h para iniciar o dia com treino ou silêncio

Tim Cook, CEO da Apple, Richard Branson, fundador do Virgin Grou, e Josh York, CEO da GymGuyz, adotaram o hábito de acordar entre 3h30 e 5h para começar o dia. Josh York vai além: levanta às 3h29, toma um banho frio, faz 90 minutos de treino e encerra com banho de gelo.

O CEO da Disney, Bob Iger, também se exercita cedo, mas prefere uma sala escura com a TV no mudo, ouvindo suas próprias músicas. De acordo com a Business Insider, o executivo descreve esse momento como o mais criativo do dia.

Dietas rigorosas ou incomuns: do óleo de fígado ao donut

Mikael Berner, CEO da Edison Software, começa o dia com uma colher de óleo de fígado de bacalhau. Elon Musk, CEO da Tesla, prefere iniciar com um donut. "Ainda estou vivo", disse Musk no X em resposta a uma publicação que dizia que o açúcar é um veneno.

Já Mark Zuckerberg, CEO da Meta, consome cerca de 4.000 calorias diárias para sustentar a rotina de treinos de MMA e jiu-jitsu. Jack Dorsey, CEO da Block, e outros executivos adotam o jejum intermitente como estratégia alimentar.

Soneca no escritório e longas sessões de meditação

Robin Zeng, CEO da CATL, faz uma soneca ao meio-dia em seu escritório. Jack Dorsey dedica duas horas por dia à meditação e já participou de um retiro silencioso de 10 dias, meditando por até 17 horas diárias, segundo o BI.

Gwyneth Paltrow, CEO da Goop, pratica meditação de olhos abertos, buscando atenção plena em qualquer atividade cotidiana.

Estímulo à criatividade com devaneios e pausas

Jeff Bezos, fundador e ex-CEO da Amazon, usa reuniões sem tempo determinado para deixar a mente vagar. Ele defende que a criatividade depende de liberdade mental. “Invenção de verdade exige perambulação”, afirmou em entrevista ao Lex Fridman Podcast.

Steven Bartlett, ex-CEO da Social Chain, reserva sessões de massagem às 23h para relaxar antes de dormir. Tobias Lütke, CEO da Shopify, evita trabalhar após as 17h30 e diz só ultrapassar esse horário quando sente um “desejo ardente” de continuar, de acordo com o BI.

Fins de semana de olho no negócio e visitas frequentes ao mercado

Bernard Arnault, CEO da LVMH, passa os fins de semana visitando lojas de marcas do grupo, como Louis Vuitton e Dior, para observar detalhes e sugerir ajustes.

Jason Buechel, CEO da Whole Foods, frequenta o supermercado até 14 vezes por semana para acompanhar produtos, testar receitas e trocar ideias com especialistas.

Dirigir para a própria empresa como forma de aprender

David Risher, CEO da Lyft, e Dara Khosrowshahi, CEO da Uber, gostam de ir dirigindo para o trabalho.

Risher faz corridas a cada seis semanas para entender a experiência dos usuários. Khosrowshahi realizou dezenas de viagens sob o pseudônimo “Dave K” para vivenciar os desafios enfrentados por seus motoristas.