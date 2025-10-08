Saint Paul traz professora de uma das principais escolas de negócios da Europa para lecionar em SP

Bianca Schmitz, da ESMT Berlin, vai integrar o corpo docente da nova graduação em Administração da Saint Paul (LinkedIn/Reprodução)
Content Writer
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 10h00.
A Saint Paul Escola de Negócios contratou a professora Bianca Schmitz, da ESMT Berlin, para integrar o corpo docente da nova graduação em Administração, que começa em fevereiro de 2026.
O movimento marca o início da internacionalização da equipe acadêmica e aproxima a instituição de modelos adotados por escolas europeias de elite.
Doutora pela Universidade de Erlangen-Nuremberg, Schmitz é uma das fundadoras do Hidden Champions Institute, centro de pesquisa dedicado ao estudo de empresas de médio porte que dominam nichos globais. Atualmente, é membro do conselho supervisor da TÜV Nord AG, grupo alemão especializado em certificações industriais e segurança técnica presente em mais de 70 países, e integra o Future Council da Inotec Group, fórum internacional voltado à inovação em manufatura e tecnologia.
Na ESMT, a professora atua como diretora de transferência de conhecimento do centro Bringing Technology to Market e como coordenadora acadêmica de um programa de MBA corporativo. Sua pesquisa combina temas de estratégia, inovação e desenvolvimento organizacional, com foco em modelos de negócios sustentáveis e digitalização industrial.
Schmitz tem experiência docente com executivos de empresas como Bosch, Lufthansa, Deutsche Bank e Yamaha Motors, além de artigos publicados em periódicos acadêmicos e estudos de caso para a Harvard Business Publishing.
A contratação da professora alemã faz parte da proposta pedagógica da Saint Paul, que aposta em um modelo de ensino global e prático, com professores estrangeiros e conteúdos baseados em desafios reais de mercado.
A escola inaugura em 2026 seu novo campus na Rua da Consolação, em São Paulo, projetado para integrar tecnologia, pesquisa e interação com o setor empresarial.
As inscrições para o processo de admissão ficam abertas de 30 de setembro a 27 de outubro de 2025. A primeira turma terá início em fevereiro de 2026.
As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Escola de Negócios Saint Paul.