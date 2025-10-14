Carreira

Saint Paul traz professora da Melbourne Business School para lecionar em São Paulo

A chegada de Alice Sidhu reforça a aposta da Saint Paul em um modelo de ensino global, que une tecnologia, estratégia e inovação no padrão das grandes escolas internacionais

Alice Sidhu (LinkedIn/Reprodução)

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 18h56.

A Saint Paul Escola de Negócios contratou Alice Sidhu, professora associada da Melbourne Business School, para integrar o corpo docente da nova graduação em Administração, que começa em fevereiro de 2026.

Com sólida trajetória em transformação digital e inovação, Sidhu traz para o Brasil a experiência de quem atua há mais de 20 anos em cargos de liderança em empresas globais e instituições acadêmicas de excelência.

Quem é Alice Sidhu?

Formada em Direito e História pela Monash University, Alice construiu carreira em gigantes como IBM e HP, liderando programas de transformação digital e projetos estratégicos de tecnologia em diferentes setores.

Na Melbourne Business School, atua na área de educação executiva, com foco em liderança na era digital, tendências tecnológicas emergentes, inovação e gestão de riscos. É também mentora e investidora da Moonshot, aliança global que apoia startups do setor espacial, e diretora da Royal Botanic Gardens Victoria Foundation.

Sua atuação combina negócios, tecnologia e impacto social — da criação do National Emergency Warning System na Austrália à condução de iniciativas voltadas à saúde populacional e sustentabilidade. Nos últimos anos, tem se dedicado a temas como inteligência artificial, transformação organizacional, governança digital e ética na inovação, áreas que hoje definem a agenda de líderes globais.

A chegada da professora australiana à Saint Paul faz parte do movimento de internacionalização da equipe acadêmica, com o objetivo de aproximar o ensino brasileiro dos modelos de vanguarda praticados nas principais escolas de negócios do mundo.

A proposta pedagógica da graduação em Administração aposta em um modelo global e prático, com professores estrangeiros e desafios reais de mercado que estimulam pensamento crítico, visão estratégica e atuação responsável no contexto digital.

Como inscrever-se no processo de admissão?

Em 2026, a Saint Paul inaugura seu novo campus na Rua da Consolação, em São Paulo — um espaço projetado para integrar tecnologia, pesquisa e interação com o setor empresarial.

As inscrições para o processo de admissão ficam abertas de 30 de setembro a 27 de outubro de 2025, e as candidaturas devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial da Escola de Negócios Saint Paul.

