Saint Paul foi finalista do Top of Mind e completa 10 anos entre as mais lembradas do país

Cerimônia de premiação aconteceu nesta quarta (22/10). A escola de negócios celebra uma década de prestígio entre líderes de RH e reforça seu papel na formação executiva no Brasil

Top Of Mind RH 2025

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 23h17.

Nesta quarta-feira, 22 de outubro, o palco do Tokio Marine Hall, em São Paulo, foi novamente o ponto de encontro dos principais nomes da área de gestão de pessoas no Brasil. 

A data marca a cerimônia do 28º Top of Mind RH, prêmio que há mais de duas décadas homenageia as empresas, executivos e instituições mais lembrados pelos profissionais de Recursos Humanos do país.

Entre as cinco finalistas da categoria Educação Executiva, esteve a Saint Paul Escola de Negócios, que chegou à edição de 2025 celebrando dez anos consecutivos de destaque no ranking, um feito raro, que reforça sua presença consistente na memória e na preferência dos líderes de RH.

Uma década de prestígio entre os líderes de RH

Desde 2015, a Saint Paul figura entre as escolas de negócios mais admiradas pelos profissionais de recursos humanos no Brasil, de acordo com o ranking Top of Mind RH

Em 2021, a instituição conquistou o 1º lugar na categoria Educação Executiva, sendo reconhecida como a escola de negócios mais prestigiada pelos líderes de RH naquele ano.

Esse histórico consolidado demonstra não apenas o reconhecimento da marca, mas também a confiança que empresas e profissionais depositam em sua metodologia de ensino, marcada pela inovação, pelo corpo docente de referência e pela forte conexão com as demandas reais do mercado corporativo.

“Este prêmio coroa o esforço e a dedicação do nosso time acadêmico em levar os melhores treinamentos e professores aos nossos clientes”, afirmou Christiane Rodrigues, vice-reitora de Educação da Exame Saint Paul.

O que representa o Top of Mind RH

Criado em 1998, o Top of Mind RH é uma das mais tradicionais premiações do setor. Seu propósito é valorizar as empresas, produtos e profissionais que ajudam a fortalecer a área de Recursos Humanos no Brasil. A escolha dos finalistas é feita em duas etapas: primeiro, por indicação espontânea dos profissionais de RH; depois, por votação direta entre as cinco marcas mais lembradas em cada categoria.

O reconhecimento, portanto, vem de quem vive o dia a dia da gestão de pessoas, um selo de credibilidade difícil de conquistar e impossível de comprar.

O impacto do prêmio para empresas e alunos

Para as organizações clientes da Saint Paul In Company, o título de Top of Mind RH representa reconhecimento de mercado e a segurança de investir em uma parceira validada pelos principais líderes de Recursos Humanos do país.

Já para os milhares de alunos e alunas da instituição, o prêmio reforça o valor agregado de estudar em uma escola premiada e reconhecida nacionalmente.

“O reconhecimento mostra o quanto nossos alunos e empresas confiam e lembram da nossa marca, o que nos enche de orgulho”, destacou Elaine Lima, responsável pelo In Company da Exame Saint Paul.

Estar em uma instituição que figura entre as mais lembradas significa, segundo a Saint Paul, ter um diploma reconhecido pela reputação e pela visibilidade de uma marca admirada, o que amplia oportunidades de carreira e acelera o crescimento profissional.

Christiane Rodrigues, vice-reitora de Educação da Exame Saint Paul

Mais do que um prêmio, um termômetro do futuro do RH

O Top of Mind RH vai além da lembrança, é também um reflexo das transformações e prioridades do setor. Em um momento em que educação corporativa, liderança e inovação se tornaram pilares estratégicos das empresas, o reconhecimento da Saint Paul indica que a formação executiva segue no centro da agenda de pessoas.

Com uma trajetória marcada pela excelência acadêmica e proximidade com o mercado, a instituição mantém sua posição de destaque como referência em educação executiva no Brasil, reforçando a importância da aprendizagem contínua para o desenvolvimento das organizações e de seus líderes.

