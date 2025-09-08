Saiba os maiores salários iniciais e os setores que dominam o mercado no Brasil

Estagiária de jornalismo
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 12h14.
A área da engenharia continua sendo a profissão mais lucrativa para quem está começando carreira no Brasil. É o que revela o estudo "Raio-X do Salário de Admissão em 2024”, elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN).
Entre as profissões com os maiores salários de entrada, destacam-se os engenheiros de computação, que recebem, em média, R$ 13.794. Embora esse valor tenha registrado uma queda de 3,2% em relação ao ano anterior, a profissão ainda ocupa a primeira posição do ranking.
Logo após, aparecem os engenheiros de minas, com um salário médio de R$ 13.055. Em seguida, os diretores de espetáculos, com um ganho de R$ 11.716, um aumento expressivo de 15,2% em relação ao ano anterior.
O estudo também aponta o crescimento das remunerações em outras especialidades.
Entre elas, os engenheiros químicos têm um salário de R$ 11.181 (crescimento de 5,2%) e os Engenheiros Mecânicos e afins, com R$ 10.838, apresentam uma leve queda de 0,8%.
Outras profissões com destaque incluem Geólogos, Oceanógrafos, Geofísicos e Afins, com R$ 10.642 e um aumento de 3,6%, e Médicos Clínicos, que recebem R$ 10.071, representando um crescimento de 1,4%.
As áreas de Engenharia de Produção, Qualidade, Segurança e Afins também se destacam, com salários iniciais de R$ 9.960 (aumento de 2,1%).
Já os pesquisadores de engenharia e tecnologia ganham R$ 9.708, com uma leve queda de 2,3%, e os engenheiros eletricistas, eletrônicos e afins apresentam um salário médio de R$ 9.489 (queda de 2,5%).
No contexto setorial, a indústria se destacou com o maior salário médio de admissão, R$ 2.310, seguida pelos serviços, com R$ 2.250. Ambos os setores superaram a média nacional de R$ 2.178.
Por outro lado, os setores de agropecuária (R$ 2.011) e comércio (R$ 1.926) apresentaram valores inferiores, mas ainda assim com crescimento real em relação ao ano anterior.
Esse acompanhamento das tendências salariais é essencial tanto para os profissionais que buscam melhores oportunidades quanto para as empresas, que devem desenvolver políticas de recursos humanos eficazes diante do aquecimento do mercado de trabalho e da valorização das carreiras iniciais.
|Carreira
|Salário Médio (R$)
|Variação (acum. em 2024)
|Engenheiros em Computação
|R$ 13.794
|-3,2%
|Engenheiros de Minas e Afins
|R$ 13.055
|+1,2%
|Diretores de Espetáculos e Afins
|R$ 11.716
|+15,2%
|Engenheiros Químicos e Afins
|R$ 11.181
|+5,2%
|Engenheiros Mecânicos e Afins
|R$ 10.838
|-0,8%
|Geólogos, Oceanógrafos, Geofísicos e Afins
|R$ 10.642
|+3,6%
|Médicos Clínicos
|R$ 10.071
|+1,4%
|Engenheiros de Produção, Qualidade, Segurança e Afins
|R$ 9.960
|+2,1%
|Pesquisadores de Engenharia e Tecnologia
|R$ 9.708
|-2,3%
|Engenheiros Eletricistas, Eletrônicos e Afins
|R$ 9.489
|-2,5%