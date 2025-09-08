Carreira

Saiba os maiores salários iniciais e os setores que dominam o mercado no Brasil

Estudo revela as profissões com os maiores salários de admissão no Brasil, destacando a liderança da engenharia e as perspectivas em tecnologia e inovação

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Estagiária de jornalismo

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 12h14.

A área da engenharia continua sendo a profissão mais lucrativa para quem está começando carreira no Brasil. É o que revela o estudo "Raio-X do Salário de Admissão em 2024”, elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN).

Entre as profissões com os maiores salários de entrada, destacam-se os engenheiros de computação, que recebem, em média, R$ 13.794. Embora esse valor tenha registrado uma queda de 3,2% em relação ao ano anterior, a profissão ainda ocupa a primeira posição do ranking.

Logo após, aparecem os engenheiros de minas, com um salário médio de R$ 13.055. Em seguida, os diretores de espetáculos, com um ganho de R$ 11.716, um aumento expressivo de 15,2% em relação ao ano anterior.

Outras áreas com alta remuneração inicial

O estudo também aponta o crescimento das remunerações em outras especialidades.

Entre elas, os engenheiros químicos têm um salário de R$ 11.181 (crescimento de 5,2%) e os Engenheiros Mecânicos e afins, com R$ 10.838, apresentam uma leve queda de 0,8%.

Outras profissões com destaque incluem Geólogos, Oceanógrafos, Geofísicos e Afins, com R$ 10.642 e um aumento de 3,6%, e Médicos Clínicos, que recebem R$ 10.071, representando um crescimento de 1,4%.

Perspectivas promissoras em engenharia e tecnologia

As áreas de Engenharia de Produção, Qualidade, Segurança e Afins também se destacam, com salários iniciais de R$ 9.960 (aumento de 2,1%).

Já os pesquisadores de engenharia e tecnologia ganham R$ 9.708, com uma leve queda de 2,3%, e os engenheiros eletricistas, eletrônicos e afins apresentam um salário médio de R$ 9.489 (queda de 2,5%).

Análise setorial: indústria e serviços se destacam

No contexto setorial, a indústria se destacou com o maior salário médio de admissão, R$ 2.310, seguida pelos serviços, com R$ 2.250. Ambos os setores superaram a média nacional de R$ 2.178.

Por outro lado, os setores de agropecuária (R$ 2.011) e comércio (R$ 1.926) apresentaram valores inferiores, mas ainda assim com crescimento real em relação ao ano anterior.

Esse acompanhamento das tendências salariais é essencial tanto para os profissionais que buscam melhores oportunidades quanto para as empresas, que devem desenvolver políticas de recursos humanos eficazes diante do aquecimento do mercado de trabalho e da valorização das carreiras iniciais.

CarreiraSalário Médio (R$)Variação (acum. em 2024)
Engenheiros em ComputaçãoR$ 13.794-3,2%
Engenheiros de Minas e AfinsR$ 13.055+1,2%
Diretores de Espetáculos e AfinsR$ 11.716+15,2%
Engenheiros Químicos e AfinsR$ 11.181+5,2%
Engenheiros Mecânicos e AfinsR$ 10.838-0,8%
Geólogos, Oceanógrafos, Geofísicos e AfinsR$ 10.642+3,6%
Médicos ClínicosR$ 10.071+1,4%
Engenheiros de Produção, Qualidade, Segurança e AfinsR$ 9.960+2,1%
Pesquisadores de Engenharia e TecnologiaR$ 9.708-2,3%
Engenheiros Eletricistas, Eletrônicos e AfinsR$ 9.489-2,5%
