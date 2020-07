Safra abre programa para formação de gerentes com salário de R$ 5 mil

O Banco Safra abriu as inscrições para o programa Top Business de recrutamento e formação de 30 novos gerentes comerciais.

Em 12 meses, os contratados passam metade do tempo em cursos sobre o mercado financeiro e a outra metade aprendendo na prática com mentores e especialistas do banco. Nesse tempo, eles receberão um salário de 5.000 reais.

Além da remuneração, todos terão participação nos lucros e resultados. No final do ano de formação, os profissionais trabalharão com a atração e atendimento de empresas clientes do banco.

O Safra procura por profissionais com ensino superior completo, experiência comercial em diferentes setores, boa habilidade de negociação e disponibilidade para trabalhar em São Paulo.

A seleção será feita em quatro etapas e será totalmente digital, com testes online, dinâmica virtual, um painel com gestores e a entrevista final individual.

Já é possível se candidatar pelo site do Vagas.com. As inscrições são até o dia 23 de julho.