Sabia que o ChatGPT pode ficar inseguro? Esse comando tem um efeito negativo nas respostas da IA

Pode parecer exagero, mas a linguagem que usamos com uma IA importa e muito. O tom do comando influencia o tom da resposta — e comandos com palavras como “talvez”, “poderia”, “será que” ou “me ajude a entender” costumam levar o modelo a dar respostas mais neutras, genéricas ou cheias de ressalvas.

Essa reação acontece por uma simulação linguística. O ChatGPT é treinado para ajustar o nível de certeza com base na linguagem que você usa. Se o seu comando transmite dúvida, ele tende a refletir isso na resposta.

A expressão que você deve evitar — e o que usar no lugar

“Será que você pode…”

Esse tipo de introdução sinaliza que você não tem clareza sobre o que quer. E isso ativa um “modo defensivo” na IA, que responde tentando cobrir várias possibilidades ao mesmo tempo, em vez de ser direto e útil.

Faça um teste com o seu ChatGPT e compare esses dois prompts:

Comando inseguro:

“Será que você pode me explicar o que é [assunto] , se possível de forma simples?”

Comando firme e claro:

“Explique o que é [assunto] de forma simples, como se fosse para um aluno do ensino médio.”

A diferença no resultado é visível. O segundo comando é mais curto, direto, com uma referência de linguagem e um destinatário claro — elementos que ajudam o ChatGPT a calibrar melhor a resposta.

