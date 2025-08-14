Carreira

Sabia que essas 10 palavras fazem o ChatGPT ‘ficar burro’?

Escolher mal as palavras no prompt pode travar a criatividade da IA e limitar a qualidade das respostas

Inteligência artificial é capaz de analisar grandes volumes de dados prever demanda futura por produtos e serviços (Getty Images/Getty Images)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 15h28.

Pré-MBA em IA
Saiba mais

No mundo dos prompts para ChatGPT, Claude e outras ferramentas de IA, pequenos detalhes podem mudar a qualidade da resposta. Algumas palavras, mesmo parecendo inofensivas, fazem o chatbot adotar um tom genérico, raso e até “preguiçoso”, diminuindo seu potencial criativo e analítico.

A seguir, você vai conhecer 10 termos para evitar e as alternativas mais eficazes para transformar qualquer prompt.

Lista de termos para evitar e substituições

  1. Explique → Prefira “Analise” ou “Elabore um plano”.

  2. Fale → Use “Liste com exemplos” ou “Apresente um estudo”.

  3. Me diga → Troque por “Desenvolva um guia” ou “Produza um relatório”.

  4. Resuma → Substitua por “Faça uma síntese crítica”.

  5. Comente → Melhor usar “Debata prós e contras” ou “Dê um parecer técnico”.

  6. Descreva → Prefira “Simule um cenário” ou “Contextualize com exemplos reais”.

  1. Liste → Troque por “Liste e explique detalhadamente”.

  2. Ensine → Use “Instrua passo a passo com exemplos aplicáveis”.

  3. Mostre → Prefira “Demonstre com casos reais ou modelos prontos”.

  4. Por favor (no início) → Elimine e vá direto ao contexto e objetivo.

Por que essas palavras são perigosas

Palavras vagas ou pouco direcionadas enviam à IA um sinal de que qualquer resposta serve. O modelo vai buscar o caminho mais curto, e isso pode significar respostas superficiais, repetitivas ou sem contextualização. 

Já expressões mais específicas indicam o formato, a profundidade e a função do conteúdo esperado, ajudando a IA a entregar algo mais útil.

