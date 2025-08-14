Sabia que essas 10 palavras fazem o ChatGPT ‘ficar burro’?

No mundo dos prompts para ChatGPT, Claude e outras ferramentas de IA, pequenos detalhes podem mudar a qualidade da resposta. Algumas palavras, mesmo parecendo inofensivas, fazem o chatbot adotar um tom genérico, raso e até “preguiçoso”, diminuindo seu potencial criativo e analítico.

A seguir, você vai conhecer 10 termos para evitar e as alternativas mais eficazes para transformar qualquer prompt.

Lista de termos para evitar e substituições

Explique → Prefira “Analise” ou “Elabore um plano” . Fale → Use “Liste com exemplos” ou “Apresente um estudo” . Me diga → Troque por “Desenvolva um guia” ou “Produza um relatório” . Resuma → Substitua por “Faça uma síntese crítica” . Comente → Melhor usar “Debata prós e contras” ou “Dê um parecer técnico” . Descreva → Prefira “Simule um cenário” ou “Contextualize com exemplos reais” .

Liste → Troque por “Liste e explique detalhadamente” . Ensine → Use “Instrua passo a passo com exemplos aplicáveis” . Mostre → Prefira “Demonstre com casos reais ou modelos prontos” . Por favor (no início) → Elimine e vá direto ao contexto e objetivo.

Por que essas palavras são perigosas

Palavras vagas ou pouco direcionadas enviam à IA um sinal de que qualquer resposta serve. O modelo vai buscar o caminho mais curto, e isso pode significar respostas superficiais, repetitivas ou sem contextualização.

Já expressões mais específicas indicam o formato, a profundidade e a função do conteúdo esperado, ajudando a IA a entregar algo mais útil.

