Rumo ao exterior: Grupo CI se torna sócio da Daqui pra Fora e promete mexer com setor de intercâmbio

O Grupo CI, empresa brasileira de intercâmbio e turismo internacional, anuncia neste mês a compra de 25% da empresa da “Daqui pra Fora”, consultoria para graduação no exterior. A aquisição marca um passo estratégico do grupo para integrar soluções voltadas a estudantes brasileiros, desde o ensino básico até o ensino superior em universidades internacionais.

Com 36 anos de trajetória, o Grupo CI possui o CI Intercâmbio, especializado em intercâmbios e programas de idiomas, a Maze Travel, que organiza viagens e festas de formatura, e a Trilha Educação, voltada para viagens pedagógicas.

“Buscamos sempre evoluir, mesmo em períodos de crise. Durante a pandemia, investimos em novos projetos, como a aquisição de uma empresa de turismo pedagógico e, agora, com essa parceria com a 'Daqui pra Fora', vamos avançar em consultoria para graduação no exterior”, afirma Celso Garcia, sócio-fundador do Grupo CI.

Felipe Fonseca, CEO e fundador do Daqui para Fora, consuttoria que ajuda estudantes brasileiros a passarem nos vestibulares internacionais, reforça que a parceria permite que o Daqui pra Fora amplie seu alcance, aproveitando a base de clientes do Grupo CI, muitos dos quais já vivenciam programas de intercâmbio. “Agora, jovens que participaram de intercâmbios ou viagens pedagógicas poderão considerar uma graduação internacional como parte natural de suas trajetórias educacionais”, afirma Fonseca, que foi assessorado pela Fortezza Partners, boutique especializada em M&A.

Parceria firmada, operações independentes

As empresas permanecem independentes em suas operações, mas exploram complementaridades. “Essa união é sobre criar uma jornada educacional completa, desde viagens pedagógicas no ensino fundamental até a graduação no exterior. Cada etapa se conecta de forma orgânica”, afirma Garcia.

A expectativa do Grupo CI é de dobrar o faturamento até 2028. O aumento da busca por universidades europeias, motivado pelo custo-benefício e a acessibilidade para brasileiros com cidadania europeia, é uma das principais tendências observadas, afirma o CEO do Grupo CI.

Para 2025, o foco do Grupo CI será explorar sinergias entre os negócios, enquanto novas iniciativas começam a ser desenhadas. “Acreditamos que o futuro do turismo educacional está em oferecer experiências mais completas e personalizadas, e essa parceria é um passo fundamental nessa direção”, diz Garcia.

A expectativa do CEO do Grupo CI é de fechar 2024 com faturamento de R$ 460 milhões. Para 2025, a meta é de alcançar R$ 580 milhões.