Rotatividade no mercado: Quais áreas devem contratar ou desligar mais neste ano?

A quantidade de vagas de trabalho em 2022 foi superior ao número de vagas em 2023, segundo banco de dados da Infojobs. No último ano foram 641.502 vagas, frente 852.444 vagas em 2022.

A diferença foi pequena considerando a média mensal de vagas de emprego, segundo Monize Oliveira, head de comunicação e marketing do Infojobs, que informa que o boom de vagas de 2022 foi em decorrência da pandemia.

“Relacionamos o resultado de 2022 com o período pós-pandemia, o que gerou um incentivou muito grande por parte das empresas em criar vagas. De qualquer forma tivemos um número alto em 2023 também, mas esse número não tem relação apenas com as novas contratações, ao problema de rotatividade volta a impactar as empresas. Por isso estamos acompanhando diversos fenômenos, como quiet quitting e grumpy staying.”

Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, em 2023 25% dos jovens entre 18 e 24 anos permaneceram dentro de uma empresa por menos de 3 meses. “É um dado muito agravante sobre rotatividade, por isso que essas empresas mantiveram a quantidade média de vagas abertas em 2022 para 2023. E 2024 esperamos o mesmo ritmo, com uma porcentagem um pouco maior com esse agravante da rotatividade”, diz Oliveira.

O que esperar das empresas em 2024?

Em 2024 a expectativa também é uma mudança de comportamento nas empresas, segundo a head de marketing, para que assim possam enfrentar esse desafio de rotatividade.

“As empresas precisam se adaptar às novas exigências dos funcionários, como flexibilidade no horário, e recrutar de forma mais rápida e assertiva, para driblar a rotatividade em 2024. E a tecnologia pode ser uma grande aliada neste ano - passamos por uma transformação tecnológica em que as empresas estão atingindo uma maturidade digital e precisamos usar esse conhecimento para melhorar processos, inclusive o de recrutamento.”

Quais áreas devem ofertar mais emprego em 2024?

A região Sudeste e Sul novamente apresentaram o maior número de vagas de emprego em 2023, com destaque para São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.

Os estados com mais vagas de trabalho?

São Paulo: 66.371 (58,5%)

Rio Grande do Sul: 9.755 (8,6%)

Minas Gerais: 7.332 (6,5%)

Rio de Janeiro: 6.065 (5,3%)

Paraná 324: (5,6%)

Santa Catarina: 4.339 (3,8%)

Goiás: 1.828 (1,6%)

Ceará: 1.447 (1,3%)

Bahia: 1.325 (1,2%)

Espírito Santo: 1.447 (1,3%)

Entre as áreas que mais tiveram oportunidades de emprego, estão:

Comercial, Vendas: 45.052 vagas (39,3%)

Alimentação / Gastronomia: 7.759 vagas (6,8%)

Logística: 7.423 vagas (6,5%)

Administração: 7.092 vagas (6,2%)

Construção, Manutenção: 5.676 vagas (4,9%)

Industrial, Produção, Fábrica: 5.096 vagas (4,4%)

Serviços Gerais: 663 vagas (4,1%)

Telemarketing: 4.162 vagas (3,6%)

Informática, TI, Telecomunicações: 587 vagas (3,1%)

Contábil, Finanças, Economia: 3.509 vagas (3,1%)

Saúde: 2.874 vagas (2,5%)

Engenharia: 2.100 vagas (1,8%)

Transportes: 2.060 vagas (1,8%)

Recursos Humanos: 1.998 vagas (1,7%)

Segurança: 1.979 vagas (1,7%)

Marketing: 1.933 vagas (1,7%)

Educação, Ensino, Idiomas: 1.503 vagas (1,3%)

Estética : 958 vagas (0,8%)

Compras: 741 vagas (0,6%)

Jurídica: 700 vagas (0,6%)

Hotelaria, Turismo: 535 vagas (0,5%)

Qualidade: 505 vagas (0,4%)

Moda: 424 vagas (0,4%)

“As 6 primeiras áreas deste ranking, possuem alta demanda de mão de obra e acreditamos que esse ritmo vai se manter ainda este ano, afinal são empregos que exigem níveis operacionais, o que agrava ainda mais o problema de rotatividade”, diz Oliveira.

De acordo com as movimentações do mercado, Oliveira também destaca mais duas áreas em 2024: tecnologia da informação e saúde e bem-estar.

“TI já está a algum tempo em destaque e vai continuar, porque além de surgirem novas tecnologias, essas tecnologias se aprimoram. Isso significa que a escassez de talentos grave que temos hoje nesta área com certeza irá crescer neste ano.”

“As pessoas também estão buscando cada vez mais o bem-estar. Um dado da Robert Half mostra que 49% das pessoas buscam melhorar a qualidade de vida junto com a rotina do trabalho. Com isso, profissões conectadas com o cuidado à saúde e bem-estar estarão em alta neste ano, porque terão muita demanda da população que viu que possível unir qualidade de vida com o trabalho”, afirma Oliveira.