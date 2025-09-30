Carreira

Roche abre inscrições para programa de estágio 2026 em diversas áreas; saiba como se inscrever

Oportunidades de estágio em diversas áreas para estudantes que buscam desenvolvimento profissional

Redação Exame

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 11h44.

A Roche, empresa de biotecnologia, está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2026 em São Paulo.

São diversas vagas para estudantes de diferentes áreas, com foco em desenvolvimento profissional e vivência prática em um ambiente dinâmico e colaborativo.

As inscrições vão até 26 de outubro de 2025, e o início do programa está previsto para março de 2026.

Quem pode participar?

O programa é destinado a estudantes de cursos superiores das áreas mencionadas, com previsão de conclusão entre dezembro de 2027 e julho de 2028, exceto para a área de Finanças, que pode ter conclusão até dezembro de 2028.

Áreas e atividades do estágio

As vagas estão distribuídas nas seguintes áreas:

Área Médica e Farmácia

Para estudantes de Farmácia, Medicina, Biomedicina ou áreas correlatas.

  • Requisitos: Conhecimentos básicos em Química, Biologia, Bioquímica, técnicas laboratoriais, boa organização, comunicação e proatividade.

  • Atividades: Auxílio em projetos de desenvolvimento e pesquisa, participação em análises e experimentos laboratoriais, elaboração de relatórios técnicos, colaboração em estudos de eficácia e segurança.

Marketing, Eventos e Comunicação Omnicanal

Para estudantes de Marketing, Publicidade, Relações Públicas, Jornalismo ou áreas afins.

  • Requisitos: Inglês intermediário, disponibilidade para estágio híbrido (3 vezes por semana em São Paulo), conhecimento em G-Suite e Pacote Office (Excel, PowerPoint).

  • Atividades: Desenvolvimento e implementação de estratégias de comunicação, criação de conteúdo, organização de eventos e campanhas.

Engenharia e Dados

Para estudantes de Engenharia, Ciência da Computação, Análise de Sistemas e áreas correlatas.

  • Requisitos: Inglês intermediário, conhecimentos básicos de programação (Python ou R), bancos de dados (SQL), ferramentas de BI (Tableau, Power BI).

  • Atividades: Desenvolvimento de programas, análise de dados, manutenção de sistemas, implementação de políticas de privacidade e segurança.

Jurídico, Fiscal e Privacidade de Dados

Para estudantes de Direito, Administração, Economia ou correlatos.

  • Requisitos: Inglês intermediário, conhecimento em SAP será diferencial, G-Suite e Pacote Office.

  • Atividades: Suporte em processos fiscais, elaboração e revisão de contratos, acompanhamento de processos judiciais, organização documental.

Finanças

Para estudantes de Contabilidade, Finanças, Economia ou áreas correlatas.

  • Requisitos: Inglês intermediário, domínio em G-Suite e Excel, boa comunicação e organização.

  • Atividades: Apoio em contabilidade, análises financeiras, auditorias internas, elaboração de orçamentos, controle de receitas e despesas.

Como se inscrever?

As inscrições podem ser feitas até 26 de outubro de 2025 no site oficial da Roche. O processo seletivo contará com:

  • Avaliação em vídeo

  • Participação em painel de entrevistas

  • Encontros virtuais com líderes das áreas contratantes

