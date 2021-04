Como se preparar para as profissões do futuro? Ricardo Amorim explica

Um estudo feito pelo Institute For The Future (IFTF) revelou que 85% das profissões que existirão em 2030 ainda não foram criadas. Como se preparar, então, para trabalhar com algo que ainda não existe, em um mercado em transformação? É o que ensina o economista Ricardo Amorim, no dia 29 de abril, às 19h30, na aula inaugural do Encontros EXAME Academy, totalmente online e gratuita.

Com o tema “Lifelong learning e desenvolvimento de carreira”, Amorim dará dicas valiosas para quem deseja se destacar na carreira desde já. Afinal, em tempos de alto índice de desemprego como o atual, até a volta para o mercado de trabalho pode ser mais fácil para quem está adaptado ao processo de aprendizado contínuo.

Para Amorim, o modelo de educação que segue uma sequência definida por escola, faculdade, e pós-graduação não é mais o suficiente.

Ele explica que o segredo para ter mais aproveitamento diante de mudanças de cenários tão rápidas como a causada pela pandemia de covid-19 está na educação continuada. "O lifelong learnig é um seguro para os momentos mais difíceis. Nunca é tarde para se qualificar", afirma.

Segundo o especialista, as transformações estão cada vez maiores e mais aceleradas. Por isso, é importante que o profissional esteja sempre um passo adiante, aprendendo de forma contínua e com métodos que exigem um maior nível de raciocínio e "mão na massa".

Durante o evento, você aprenderá com Amorim sobre:

Como se preparar para um mercado dinâmico e com mudanças difíceis de prever;

Empregabilidade em tempos atuais;

Tendências do mercado de trabalho na nova economia.

Encontros EXAME Academy, com Ricardo Amorim

A aula realizada pela EXAME Academy, plataforma de educação digital da EXAME, é a primeira de uma série de encontros exclusivos que trarão um novo convidado a cada mês. O objetivo é levar para o público um pouco da experiência e dos assuntos abordados nos MBAs oferecidos em parceria com a Trevisan Escola de Negócios e a Unisinos.

Lançados recentemente, os cursos trazem diversas vantagens para os alunos. Entre elas, está o contato mais próximo com personalidades reconhecidas no Brasil e no mundo, como Ricardo Amorim, que se dispõe a contar um pouco de suas experiências profissionais para os alunos.

No mercado financeiro desde 1992, Amorim já foi eleito pela revista Forbes como o economista mais influente do Brasil. Também carrega outros prêmios, como de “influenciador latino-americano mais seguido no LinkedIn” e “Os + Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças em 2017, 2018 e 2019”.

