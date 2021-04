Ricardo Amorim dá aula sobre aprendizado contínuo na EXAME Academy

O aprendizado contínuo é essencial para quem deseja se destacar em um mercado de trabalho cada vez mais concorrido. E foi pensando em como proporcionar uma melhor capacitação e colocação no mercado, que a EXAME Academy oferecerá uma aula inaugural sobre o assunto, no dia 29 de abril, com Ricardo Amorim, um dos economistas mais influentes do Brasil.

A aula online e gratuita é uma oportunidade para quem quer sair na frente no mercado de trabalho. Com o tema “Lifelong learning e desenvolvimento de carreira”, Amorim falará sobre suas experiências profissionais e de vida e dará dicas valiosas que podem ajudar a alavancar sua carreira.

Afinal, nada melhor do que aprender com um economista que está no mercado financeiro desde 1992, premiado pela revista Forbes e reconhecido como o influenciador latino-americano mais seguido no LinkedIn.

O que é lifelong learning?

Em português, o termo lifelong learning significa "aprendizagem contínua". É a famosa formação continuada, que faz com que o profissional tenha cada vez mais contatos e conexões no seu dia a dia, ajuda no desenvolvimento de novas habilidades e na qualificação constante durante a carreira.

De acordo com Ricardo Amorim, muitas pessoas se enganam quando acreditam que o ensino da escola e da universidade é suficiente para que se tornem profissionais completos. "Esse modelo é o que foi colocado pela sociedade. Mas, em um mundo onde as transformações são cada vez mais aceleradas, isso não funciona mais", afirma o economista.

Amorim explica que conforme as transformações acontecem, uma parcela maior do que aprendemos fica ultrapassada. “Aquilo não apenas não funciona mais (como a gente acha que funciona porque já foi assim um dia) como limita o que podemos ser hoje e, principalmente, o que vamos ser amanhã. É aqui que entra a mentalidade de aprendizado contínuo”, destaca.

Com uma linguagem simples e acessível para todos, Amorim abordará durante a aula:

Como se preparar para um mercado dinâmico e com mudanças difíceis de prever;

Empregabilidade nos dias atuais;

Tendências de mercado de trabalho na nova economia e muito mais.

Encontros EXAME Academy

A aula realizada pela EXAME Academy, plataforma de educação digital da EXAME, é a primeira de uma série de encontros exclusivos que trarão um novo convidado a cada mês. São personalidades reconhecidas no Brasil e no exterior que poderão compartilhar décadas de aprendizado.

Os encontros fazem parte da estratégia da EXAME de democratizar a educação e trazer um pouco da experiência diferenciada e dos assuntos que serão abordados nos diversos MBAs oferecidos em parceria com a Trevisan Escola de Negócios e a Unisinos.

Aula inaugural com Ricardo Amorim

Amorim é bacharel em economia pela USP (Universidade de São Paulo), com pós-graduação em Administração e Finanças Internacionais pela ESSEC de Paris. Trabalha com mercado financeiro desde 1992 e teve experiências profissionais em outros países, como Estados Unidos e França.

É o único brasileiro na lista dos melhores palestrantes do mundo pelo Speakers Corner, site britânico, líder no quesito consultoria de palestrantes internacionais. Também já recebeu três prêmios seguidos de "Os + Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças", nos anos de 2017, 2018 e 2019.

Autor do podcast Economia Falada, considerado um dos melhores podcasts de 2019 e podcast número 1 de empreendedorismo da Apple Podcasts, Ricardo Amorim também também é CEO da Ricam Consultoria, empresa que presta consultoria de economia, investimentos, gestão financeira e planejamento estratégico.

Não perca essa chance! Aula inaugural com Ricardo Amorim 100% gratuita e online. Inscreva-se!