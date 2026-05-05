RH Summit 2026 vai reunir 7 mil profissionais para debater futuro e novidades do setor

O RH sempre foi visto como uma área estratégica dentro das empresas. Mas, por muito tempo, os executivos da área respondiam sobre temas parecidos: recrutamento, seleção, desenvolvimento, burocracias e promoções.

Agora, o cenário é outro. Líderes de RH devem responder também sobre inteligência artificial, saúde mental – especialmente com a chegada da NR-1 –, diversidade e inclusão. É, sem dúvidas, muito mais desafiador.

Para debater estas e outras temáticas que estão moldando o setor, o RH Summit 2026 vai reunir mais de 7 mil pessoas no Expo Center Norte, em São Paulo. Entre os dias 05 e 06 de maio, líderes de RH de diferentes segmentos vão compartilhar os desafios que enfrentam todos os dias em mais de 40 horas de conteúdo, cinco palcos e 300 palestrantes.

Tiago Magnus, CEO da TD e Léo Kaufmann, Head do RH Summit

Esta edição traz uma proposta ousada: ressignificar a sigla RH. Mais do que Recursos Humanos – termo que acompanha a área há décadas –, o convite é enxergá-la como Resultados Humanos, deslocando o foco da gestão de pessoas como recurso para o impacto que elas geram nos negócios.

“Resultados Humanos é um chamado por empresas mais conscientes, lideranças conectadas e culturas que coloquem a humanidade no centro da estratégia”, avalia Leo Kaufmann, Diretor de Conteúdo e Curador do RH Summit. “O futuro será mais exigente em humanidade”, garante.

Para isso, há nomes de peso entre os convidados. Lideranças de RH de empresas como XP, Dengo, Lacoste, Quinto Andar e Natura estão confirmadas.

A programação será dividida em três frentes. A Plenária RH Summit reúne as principais keynotes, distribuídas entre o Palco Resultados e o Palco Humanos. A Arena PME concentra discussões voltadas para pequenas e médias empresas e startups. E, como novidade deste ano, o RH Roundtables estreia um formato inédito: quatro mesas temáticas simultâneas, conduzidas por especialistas, com debates sobre Atração e Seleção e Saúde do Colaborador.

Serviço

Evento: RH Summit 2026

Data: 5 e 6 de maio

Local: Expo Center Norte – São Paulo

Inscrições: https://rhsummit.com/

Realização: TD e Expo Neon