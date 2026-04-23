RH Summit 2026 projeta o futuro do setor com foco em resultados humanos e impacto nos negócios

O papel estratégico dos departamentos de Recursos Humanos pode estar atravessando uma grande transformação no cenário corporativo brasileiro.

Se antes a área era vista como um braço operacional de execução e suporte, hoje ela assume o protagonismo na geração de valor e na sustentabilidade financeira das organizações.

Nos dias 5 e 6 de maio de 2026, o Expo Center Norte, em São Paulo, recebe o RH Summit, principal encontro anual da categoria, que pretende reunir 7 mil profissionais para discutir como a eficiência e a humanização ditam o novo ritmo dos negócios.

A tese dos Resultados Humanos como motor de crescimento

Em um mercado cada vez mais pautado pela Inteligência Artificial e pela automação, o grande desafio das lideranças é conectar as ações de gestão de pessoas ao impacto real na última linha do balanço.

O evento, realizado pela Transformação Digital e pela Expo Neon, propõe uma mudança de paradigma ao ressignificar a sigla RH para Resultados Humanos. Essa visão estabelece que o cuidado com o colaborador e o propósito das decisões são os verdadeiros pilares para o alcance de metas ambiciosas.

A programação conta com 300 palestrantes distribuídos em grandes palcos, totalizando mais de 40 horas de conteúdo técnico e estratégico. Entre os nomes confirmados estão executivos de alto escalão de empresas como Itaú, XP, Natura e Renner, além de vozes influentes como Denise Fraga e Izabella Camargo. O objetivo é oferecer uma curadoria que ajude o profissional de RH a organizar o caos e levar a área definitivamente para dentro do centro de decisões da companhia.

Inovação em formatos e reconhecimento do mercado

Uma das grandes novidades desta edição é o RH Roundtables, formato que promove debates simultâneos conduzidos por especialistas em temas críticos como Atração e Seleção, Departamento Pessoal e Saúde do Colaborador.

Além disso, o evento marca o lançamento do RH Awards, premiação que recebeu mais de 54 mil indicações para celebrar quem faz o resultado acontecer na prática. As categorias abrangem desde o CEO do Ano até soluções de tecnologia para gestão de saúde e benefícios.

Para sustentar essa estratégia, o evento apresenta uma feira de soluções com 130 patrocinadores, incluindo marcas consolidadas como Sólides, Flash e iFood Benefícios. O suporte tecnológico também se faz presente no app do evento, que utiliza inteligência artificial para personalizar agendas de mentorias e reuniões de negócios, garantindo que o networking se transforme em parcerias comerciais efetivas.

Serviço Evento: RH Summit 2026 Data: 5 e 6 de maio Local: Expo Center Norte – São Paulo Inscrições: https://rhsummit.com/

O evento reposiciona o RH como centro estratégico para gerar valor e sustentabilidade nos negócios modernos.