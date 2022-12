Revelo Awards premia as empresas com melhor experiência de recrutamento em tecnologia

Nesta sexta-feira, 16, a Revelo, startup de recrutamento em tecnologia, anunciou os ganhadores do Revelo Awards, premiação que avaliou mais de 16 mil empresas, em dez categorias focadas em recrutamento, resultado e inovação.

O prêmio, criado para celebrar a vocação de conectar talentos a empresas, contou com um processo de avaliações dos indicados que levou em consideração análises de dados retiradas da plataforma da Revelo como quantidade de contratações, NPS dos candidatos, retorno aos candidatos, uso de filtros de inclusão, entre outros.

“Essa troca de estratégias de sucesso entre os RHs garante a construção de espaços mais inclusivos e humanizados nas empresas, tanto para os talentos quanto para as equipes de recrutamento, que desempenham um papel fundamental dentro das organizações", diz Lucas Mendes, cofundador da Revelo.

Diferentemente dos anos anteriores, o anúncio dos premiados será feito pelas redes sociais por meio de videocast que foi gravado com os ganhadores.

"O prêmio visa não só reconhecer as empresas mas também enaltecer como elas têm realizando ações para promover um ambiente mais engajado em prol do bem-estar dos colaboradores em tecnologia, além de compartilhar conteúdos, experiências e habilidades para contribuir com o crescimento e o futuro do setor”, afirma.

Confira todas as categorias e ganhadores:

Fast Hire – Recrutamento Rápido:

1º Sciensa

2º Accelera Technologies

3º Metodologia Gustavo Borges

Inclusion Matters – Recrutamento Inclusivo:

1º Avanade

2º Levva

3º DTI Digital

Top Tech Recruiter – Pessoa Recrutadora do Ano:

1º Amanda Lima, da Coopersystem

2º Evelyn Andrade, da NTT Data

3º Melissa Vileize Globant, da Globant

Best Feedback – Melhor Feedback:

1º Conexa Saúde

2º Homelend Tecnologia

3º Startaideia

Best Candidate Experience – Melhor Experiência do Candidato:

1º Acrelec

2º Accenture

3º Apllos Solutions

Top Company Employer Branding:

1º Dafiti

2º Americanas S.A.

3º Ericsson Inovação S.A.

Top Company Consulting – Empresa Recrutadora do Ano COF/ENT:

1º NTT Data

2º Stefanini

3º FCamara Formação e Consultoria

Top Company Overall – Empresa Recrutadora do Ano SMB:

1º Superlógica

2º Interfusão

3º Carguero

Power User – Empresa Mais Ativa:

1º Randstad,

2º Globant

3º GFT Group

Revelo Plus – Eficácia da Revelo Plus:

1º Grupo Cogna (Kroton, Platos e Somos)

2º ClickBus

3º Pottencial

