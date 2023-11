Resumão Enem 2023: Veja as principais dicas dos professores para o segundo dia de prova

O segundo dia do Enem está previsto para o dia 12 de novembro, próximo domingo. Para te ajudar a ir bem na prova de ciências da natureza e matemática, professores deixaram dicas sobre o que pode cair de conteúdo em biologia e quais fórmulas você precisa ter em mente para gabaritar em exatas.

Dicas para a prova de matemática

Para trazer dicas para a prova de matemática, que tem muito peso no Enem, principalmente para os estudantes que buscam a área de exatas, Gisleine Corrêa Bezerra, professora da matemática com mestrado pela Universidade Estadual de Londrina e responsável pelo canal Gis com Giz Matemática, traz algumas dicas.

Qual conteúdo costuma cair mais?

Matemática Básica: Aritmética; Regra de três; Porcentagem (comumente aplicadas em questões de matemática financeira e volume); Razão e proporção; Escala; Lógica.

Aritmética; Regra de três; Porcentagem (comumente aplicadas em questões de matemática financeira e volume); Razão e proporção; Escala; Lógica. Estatística: Moda, média e mediana (a mais cobrada); Probabilidade; Desvio padrão.

Moda, média e mediana (a mais cobrada); Probabilidade; Desvio padrão. Geometria espacial: Área das superfícies e volume de prismas, cone, cilindro, esfera. Projeção ortogonal; Planificação.

Área das superfícies e volume de prismas, cone, cilindro, esfera. Projeção ortogonal; Planificação. Geometria plana: Área e perímetro das diferentes figuras planas. Funções: função afim; função quadrática; função exponencial.

Área e perímetro das diferentes figuras planas. Funções: função afim; função quadrática; função exponencial. Análise combinatória: Permutação e combinação. Interpretação de gráficos e tabelas.

Permutação e combinação. Interpretação de gráficos e tabelas. Trigonometria: Uso dos triângulos e suas relações.

Uso dos triângulos e suas relações. Conversão de medidas: Medidas de comprimento, área, volume, capacidade, tempo.

Não deixe para ESTUDAR na última hora

Uma vez que para ter bons resultados em matemática é preciso PRATICAR. Caso tenha deixado para última hora, revise os conteúdos de: Matemática Básica, tais como: Porcentagem, regra de três, razão e proporção, escala, lógica, uma vez que, de acordo com o INEP, na prova de Matemática do ENEM 2022, 33% das questões eram compostas por matemática básica.

Saiba as propriedades básicas da matemática

Saiba a TABUADA, os QUADRADOS PERFEITOS, MMC, MDC, FRAÇÃO, DIVISÃO, REGRAS DE DIVISIBILIDADE. Para desenvolver os procedimentos você pode utilizar vários desses conceitos em uma mesma questão.

Ganhe tempo com cálculos rápidos e em questões mais fáceis

Utilize técnicas de cálculo mental. A rapidez nos cálculos ajuda a economizar tempo. Caso você não tenha a habilidade de fazer cálculos mentais, tente organizar seu raciocínio registrando-o no rascunho, evitando assim, erros de cálculo.

Outra dica é começar pelas questões que você tem mais facilidade. Quando você não souber resolver uma questão, não gaste seu tempo nela, pule e marque-a para resolver depois.

Com a finalidade ainda de poupar o tempo, quando você for ler a questão não leia, em primeiro momento, o enunciado inteiro, você deve ir direto ao comando da questão, pois por meio dela, às vezes, você consegue elaborar a estratégia e responder à questão. Agora, caso lendo apenas comando não seja possível elaborar uma estratégia, analise, se tiver, um gráfico, um quadro ou uma figura para te auxiliar. Por fim, se mesmo assim não for possível, então você deve ler o enunciado completo.

Dicas para a prova de Biologia

Para quem busca a área de exatas, como a concorrida formação de medicina, o destaque em biologia é fundamental. O professor Samuel Cunha, biólogo formado pela Universidade Federal de Pelotas com Mestrado em Parasitologia, hoje ministra aulas pela internet em seu canal do YouTube e plataforma especializada em biologia para ENEM e vestibulares, e por isso, traz as dicas para a prova de ciência da natureza.

Quais assuntos costumam cair mais na prova de biologia?

Com exceção do ultimo ano, a prova do Enem sempre teve um padrão em assuntos mais cobrados. Compartilho distribuições aproximadas dos assuntos de biologia mais cobrados no Enem:

Ecologia 30%: ciclos biogeoquímicos, impactos ambientais e preservação, Relações ecológicas e níveis tróficos.

ciclos biogeoquímicos, impactos ambientais e preservação, Relações ecológicas e níveis tróficos. Citologia 15%: membrana plasmática, fisiologia celular, divisões celulares.

membrana plasmática, fisiologia celular, divisões celulares. Genética: 15%: engenharia genética (biotecnologia), genética molecular, grupos sanguíneos.

15%: engenharia genética (biotecnologia), genética molecular, grupos sanguíneos. Fisiologia 15%: sistema imunológico (imunização e vacina), sistema circulatório, sistema excretor, sistema digestório.

O que difere a prova de biologia do ENEM?

No geral, o ENEM procura cobrar mais as habilidades que envolvem a biologia com nosso dia a dia. É uma tentativa de sair do conteudismo, mas é claro que muitas vezes é uma tarefa difícil.

Dificilmente você vai responder uma questão de biologia apenas com a interpretação do texto motivador, o conhecimento do conteúdo é necessário. No entanto existe a tentativa de cobrar um conhecimento relacionado com nosso dia a dia.

Quais assuntos tendem a ser mais complexos na prova de biologia?

Genética sempre é complicada. Os estudantes reclamaram muito quando caiu uma questão de genética de populações envolvendo grupos sanguíneos e equilíbrio de hardy-weinberg. Outro assunto que os estudantes erram em maior frequência é de ecologia, quando cai ciclos biogeoquímicos, sobretudo o do nitrogênio. Fisiologia animal também pode entrar nessa lista.

Você espera uma mudança para o Enem neste ano?

É importante que o estudante saiba que todas essas análises que fazemos é com base no histórico da prova, que embora siga um padrão, não pode ser tomado como regra. O exemplo foi a prova do Enem 2022, que teve uma distribuição de conteúdo diferente de anos anteriores. Mas com relação ao nível das questões, esperamos o mesmo padrão, com questões fáceis, médias e difíceis.

Dicas para a prova de física

Se você é de humanas, saiba que é possível ir bem na temida prova de física. O professor Ivys Urquiza, engenheiro eletricista e professor responsável pelo canal Física Total traz as dicas para o Enem deste ano.

Em quais pontos o estudante deve prestar mais atenção na prova de física?

Historicamente alguns conteúdos são cobrados com maior frequência. Se eu tivesse que apontar 3 assuntos para revisar nessa reta final seriam: Fenômenos Ondulatórios, Eletrodinâmica Básica e Dinâmica de Partículas

Quais fórmulas costumam cair mais?

É importante ir para a prova com fórmulas de cinemática escalar, eletrodinâmica e calorimetria.

A prova de física do ENEM é a mais complexa?

Prefiro dizer que a prova é diferente a dizer que é mais fácil ou mais difícil. A maioria dos vestibulares ditos tradicionais explora o conhecimento dos conteúdos. No ENEM os itens se propõem avaliar se, a partir do conhecimento do conteúdo o estudante desenvolveu a capacidade de mobilizar sua cognição para resolver situações apresentadas.

Vale também ressaltar que a coerência no conjunto de respostas influência a nota (de acordo com a TRI), por isso é muito importante acertar as questões mais fáceis.

Uma dica especial para quem não é de exatas?

Para aqueles que não são de exatas, a dica é tentar compreender os conceitos e, principalmente, aplicações em situações cotidianas, percebendo de forma mais concreta a Física no seu dia a dia.

Por exemplo: entender que usamos roupas ou cobertores mais grossos no inverno não por serem aquecedores, mas por diminuírem as trocas de calor entre nosso corpo e o ambiente.

Ou, ainda falando sobre trocas de calor, saber que uma latinha metálica na geladeira parece mais fria que uma garrafa de vidro mesmo estando ambas em mesma temperatura porque as trocas de calor acontecem mais facilmente com metal (melhor condutor térmico) que com o vidro.

Dicas para a prova de química

O professor Marcus Ennes, professor de química e responsável pelo canal Química do Monstro traz as dicas para a prova de química.

Quais são os principais pontos da prova de química?

Na prova de química do ENEM, o tempo pode ser um grande inimigo dos estudantes. Por isso devem ter atenção especial ao comando das questões: Nem sempre o texto base irá fornecer somente as informações indispensáveis à resolução das mesmas. Comece uma questão buscando o comando.

Em relação aos conceitos-chave, deve-se atentar para os:

Princípios da química orgânica, em especial classificação de cadeias, acidez e basicidade de compostos orgânicos, reações orgânicas e reações inorgânicas,

Equilíbrio químico,

Química ambiental,

Métodos de separação de misturas,

Cinética química,

Cálculo estequiométrico e suas diversas aplicações dentro da química (como a termoquímica e cálculos relativos às soluções).

Quais fórmulas costumam cair mais?

As fórmulas e cálculos mais comuns na prova de química do ENEM estão relacionados à estequiometria e problemas envolvendo cálculos de concentração de soluções.

Certifique-se de entender como balancear equações químicas e realizar cálculos simples de massa, número de mols, volume e unidades de concentração, como concentração comum, percentual e molar.

O que difere a prova de química do ENEM?

O Enem é conhecido por enfatizar a aplicação prática dos conhecimentos químicos em contextos do dia a dia e por incluir questões com abordagens interdisciplinares, o que pode ser algo desafiador para alguns estudantes. Além disso, é importante considerar o fator tempo, porque os candidatos têm aproximadamente três minutos por questão.

Uma dica especial para quem não é de exatas?

Resolver questões de provas anteriores do Enem, considerando diferentes vertentes de aplicação, é uma excelente maneira de se preparar e se familiarizar com o estilo das perguntas e temas recorrentes.

Uma excelente prova a todos!