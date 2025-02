Resistência a mudanças: 3 segredos que todo líder precisa conhecer para facilitar adaptações em 2025

Devido (principalmente) à ascensão da inteligência artificial, o mundo corporativo está mudando a todo o vapor nos últimos anos.

Após um 2024 positivo no mercado, muitas empresas voltaram a investir, seja em novos produtos ou tecnologia. No entanto, implementar mudanças dentro das organizações continua sendo um grande desafio. Segundo a Entrepreneur Magazine, a resistência à mudança pode ser um obstáculo para o crescimento dos negócios, especialmente em um momento em que muitas empresas ainda não se recuperaram totalmente dos impactos da pandemia.

Segundo um estudo da Gallup, o engajamento dos funcionários continua historicamente baixo em 2025. A desconexão dos colaboradores dificulta a aceitação de mudanças, tornando ainda mais essencial que os líderes saibam gerenciar esse processo. “Empregadores que querem implementar mudanças encontrarão dificuldades se seus funcionários estiverem desconectados da organização”, destaca a pesquisa.

Com cases reais do mercado, EXAME e Saint Paul liberam aulas virtuais sobre liderança e gestão; clique aqui e garanta uma vaga por R$ 37

Como reduzir a resistência à mudança

A comunicação é essencial para minimizar resistências.

A primeira estratégia é antecipar-se às mudanças e informar os funcionários com antecedência sobre o que vai acontecer. Compartilhar a intenção de mudança antes da implementação ajuda a evitar surpresas e permite que os funcionários se adaptem gradualmente.

Além disso, é fundamental explicar os motivos por trás da mudança.

Muitas vezes, os funcionários resistem por não entenderem a necessidade da transformação. No caso de algo grande, como uma mudança de escritório, por exemplo, pode ser interessante envolver os funcionários na busca por um novo espaço, lançando uma pesquisa interna averiguando preferências de bairro. Ao informar e integrar os colaboradores à decisão, fica mais fácil de implementar a mudança desejada.

Por R$ 37, este treinamento ensina as habilidades essenciais para ser um líder de sucesso que vai garantir prosperidade nos negócios do futuro

Liderança ativa

Outra abordagem eficaz é reconhecer os desafios enfrentados pelos funcionários e valorizar seus esforços.

Admitir que uma mudança é difícil e estar presente para oferecer suporte pode fazer toda a diferença. Com a chegada da IA, muitos funcionários precisarão implementar a tecnologia em seu dia a dia, o que não é fácil. Caso o líder participe do treinamento junto com os colaboradores, demonstrando empatia e vulnerabilidade, a resistência também cai e o processo de mudança fica mais gradual.

A resistência à mudança é um desafio real, mas pode ser superado com uma liderança estratégica e comunicação eficiente. Líderes que sabem conduzir mudanças conseguem transformar incertezas em oportunidades de crescimento. Em um cenário de constantes transformações, essa habilidade será essencial para o sucesso das empresas e dos profissionais.

ÚLTIMAS VAGAS: não perca a chance de se juntar aos líderes do amanhã no Pré-MBA em Liderança da Saint Paul + EXAME. Inscreva-se aqui por R$ 37.

Inteligência emocional é habilidade essencial

Para aqueles que desejam aperfeiçoar suas habilidades em gestão, há uma notícia boa: uma nova turma está aberta para o Pré-MBA em Liderança e Gestão, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para ser um líder mais completo – com habilidades técnicas, interpessoais e estratégicas.

Durante o treinamento, os alunos irão descobrir:

Qual o perfil de líder mais procurado pelas empresas?

O que todo líder de alta performance precisa dominar?

Qual o caminho para alavancar a carreira para cargos de alta liderança?

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.

Os interessados devem se inscrever clicando aqui ou no botão abaixo.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE LIDERANÇA E GESTÃO