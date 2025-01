Renda alta, mercado quente: essa profissão está movendo o mercado financeiro – e paga até R$ 30 mil

Imagine ter a liberdade de escolher quando e onde trabalhar, mantendo seu atual emprego ou dedicando-se 100% a um novo desafio — e ainda ter a oportunidade de potencializar seus ganhos mensais entre R$ 20 mil e R$ 30 mil.

Pode parecer um sonho distante, mas esse é exatamente o cenário que a carreira como consultor financeiro oferece a quem deseja aproveitar o momento de expansão do mercado financeiro brasileiro e internacional.

Com o surgimento de novas soluções de pagamento, bancos digitais e fintechs, o mercado financeiro tem vivido uma efervescência sem precedentes. E esse ‘boom’ no setor estimula a busca por profissionais especializados em planejamento financeiro, gestão de riscos e estratégia corporativa.

Não por acaso, a consultoria está se tornando o caminho mais ágil (e lucrativo) para quem deseja trabalhar com flexibilidade, tendo a oportunidade de atender clientes de diversos perfis — pessoas físicas, pequenos negócios e grandes corporações.

No entanto, para alcançar as melhores posições nesse mercado, é fundamental estar atualizado sobre as demandas e as habilidades que a área exige. Por isso, nada substitui uma boa especialização para impulsionar sua carreira — e o pré-MBA em Mercado Financeiro da EXAME e Saint Paul pode ser um bom ponto de partida.

Consultoria financeira: o caminho mais rápido para uma carreira lucrativa e flexível

Nos últimos anos, a demanda por consultores e planejadores financeiros não parou de crescer. Segundo o Guia Salarial da Robert Half, áreas como consultoria, análise de risco e fusões e aquisições estão entre as mais promissoras para 2025, impulsionadas pela digitalização das transações e pelas inúmeras oportunidades de investimento.

Um estudo da Michael Page, por sua vez, mostra que o salário de consultores financeiros em nível sênior podem ultrapassar os R$ 20 mil mensais.

Um dos grandes atrativos é que você não precisa, necessariamente, largar o que está fazendo para entrar nesse universo. A consultoria financeira permite uma transição gradual: é possível começar atendendo alguns clientes de forma pontual para, em seguida, ampliar sua cartela de projetos à medida que o reconhecimento cresce.

Essa flexibilidade faz toda a diferença para quem deseja testar novos rumos profissionais sem abrir mão de uma fonte de renda atual.

O que faz, afinal, um consultor financeiro?

Enquanto muitas pessoas associam o termo “consultor financeiro” apenas a quem faz recomendações de investimentos em ações ou renda fixa, na prática, a realidade do mercado se mostra muito mais ampla.

O profissional auxilia tanto pessoas como empresas a gerir de forma estratégica os recursos financeiros — seja para sanar dívidas, equilibrar o fluxo de caixa, planejar o crescimento do negócio ou desenhar metas de longo prazo.

Pessoas físicas : podem precisar de alguém que ofereça um olhar personalizado sobre investimentos, aposentadoria, organização de dívidas ou qualquer objetivo financeiro específico (como a compra de um imóvel);

Pequenos negócios : buscam consultores para estruturar melhor suas finanças, adequar custos e despesas e, sobretudo, projetar um crescimento sustentável;

Médias e grandes empresas : demandam suporte em valuation , análises de risco, planejamento de fusões e aquisições (M&A) e outras operações mais complexas.

Em todos esses cenários, o consultor atua como um parceiro estratégico, alinhando objetivos e traçando rotas financeiras que ajudem cada cliente a tomar decisões mais assertivas e eficientes.

Entretanto, vale lembrar que para se destacar na consultoria, é indispensável conhecer a fundo o mercado financeiro. E isso inclui estar por dentro de temas como macroeconomia, derivativos, finanças corporativas e gestão de riscos, sem falar na familiaridade com as tecnologias financeiras em alta — como IA, blockchain, PIX e DREX.

Por isso, é importante investir em capacitação. Treinamentos que reúnem teoria e prática sobre mercado financeiro encurtam o caminho, ajudando você a entender melhor a dinâmica de cada produto, serviço e cenário econômico.

