Rede D'Or está com 167 vagas para estágio acadêmico de medicina e farmácia

O Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino (IDOR) e a Rede D´Or estão com inscrições abertas para o Programa de Estágio Acadêmico 2023. Ao todo, são 167 vagas para estudantes dos cursos de medicina e farmácia.

VEJA TAMBÉM:

Pela primeira vez, haverá vagas em Alagoas e no Distrito Federal, além de Rio de Janeiro. O processo seletivo será online em fase única, com prova que será realizada por meio de uma plataforma tecnológica especializada, no dia 27 de novembro de 2022.

No Rio de Janeiro, região com maior número de vagas, o estágio acadêmico em Medicina do IDOR e da Rede D'Or prevê a exposição sob supervisão do estudante aos cenários de emergência médica e tratamento intensivo de pacientes.

No total, são 105 vagas para estágios em medicina intensiva, 17 para medicina de emergência e três para cardiologia.

O estado do Rio também conta com 12 vagas para o estágio acadêmico em farmácia, cuja experiência se dará sob a supervisão dos farmacêuticos hospitalares e clínicos, conjugada ao rodízio em todas as atividades e estoques assistenciais dos hospitais para a elaboração de uma visão global sobre a carreira na área hospitalar e clínica.

Já nas regiões de Alagoas e no Distrito Federal, grandes novidades deste ano, haverá oportunidades de estágios para a especialidade de medicina intensiva.

No Distrito Federal, o processo seletivo se destina a preencher dez vagas para atuar na Unidade Hospitalar DF Star, em Brasília (DF). Já em Alagoas, são 20 oportunidades na Unidade Hospitalar Arthur Ramos, em Maceió.

Quem pode se se inscrever no Programa de Estágio Acadêmico 2023 da Rede D'Or?

Para as oportunidades em medicina de emergência serão aceitas inscrições de alunos cursando medicina entre o 8° e 11° período, para as especialidades de cardiologia e medicina intensiva os estudantes de medicina devem estar entre o 9° e 11° período.

Poderão participar do processo graduandos do curso de farmácia no 7º período, para cursos com quatro anos de duração, ou no 9º período, para os de cinco anos de duração.

O estágio tem duração de um ano, com a possibilidade de renovação por mais um ano em alguns cursos, e carga horária de 18 horas semanais, seguindo detalhamento de cada edital. A previsão é para início em fevereiro de 2023 e oferecem auxílio remuneração, dentre outros benefícios.

Os interessados devem se inscrever no site do Instituto D'Or até o dia 17 de novembro.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.