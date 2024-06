Redarbor, dona do Infojobs Brasil, compra a Catho e a OCC por 85 milhões de dólares

A Redarbor, empresa de sites de empregos e soluções digitais de Recursos Humanos e dona do Infojobs Brasil, fechou a aquisição de 100% do portal de empregos Catho, que atua no Brasil, e da OCC, no México, do grupo australiano SEEK, empresa de busca de emprego listada na Australian Securities Exchange desde 2005.

A operação, no valor de 85 milhões de dólares, consolida o posicionamento da Redarbor na América Latina, onde já está presente em 20 países por meio de seus sites de anúncios de emprego Computrabajo e Infojobs Brasil, e de seu software de recursos humanos, Pandapé.

A operação estratégica da Redarbor

Esta é uma operação estratégica para a Redarbor, que duplica o volume de faturamento com uma previsão para 2024 de cerca de 120 milhões de euros e com a qual reforça a sua presença no Brasil e no México, mercados com grandes oportunidades de crescimento. Ambos os portais manterão suas marcas e continuarão a operar como sites de empregos separados.

A Redarbor possui presença em mais de 20 países e está sediada em Barcelona. Fundada em 2013 pelo empresário David González Castro, ex-cofundador da Anuntis (atual Adevinta Espanha), a Redarbor conta com os sites de empregos Computrabajo e Infojobs Brasil e o software de recursos humanos para aquisição e gestão de talentos, Pandapé. A empresa possui 10 escritórios em todo o mundo, emprega mais de 600 pessoas e com esta operação, se consolida como o segundo maior grupo de anúncios de emprego do mundo, com apenas dez anos de história.

Lançada em 2000, a Catho se consolidou no Brasil como uma empresa de tecnologia no mercado de vagas de emprego. Com sede em Barueri, São Paulo, a empresa pertencia ao grupo SEEK, empresa de recrutamento da Austrália, presente também na Nova Zelândia, Hong Kong, Sudeste Asiático e investimentos minoritários na China e na Coreia do Sul. A Catho tem hoje o cadastro de mais de 11 milhões de currículos e, em média, 90 mil corporações à procura de novos talentos anualmente.

Novo parceiro financeiro

A Redarbor financiou a operação por meio de um investimento do fundo internacional de private equity Vitruvian Partners, que se tornou o novo parceiro da empresa com uma participação minoritária significativa.

A Vitruvian traz os recursos financeiros necessários e ampla experiência em internet e software para acelerar o crescimento da empresa. A Vitruvian Partners, com US$ 16 bilhões em ativos sob gestão, é um dos principais fundos internacionais focados em empresas de alto crescimento. Seus investimentos anteriores incluem empresas como Justeat, Skyscanner, Trustpilot, Civitatis e Fever.