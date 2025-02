Recém-formada, ela conquistou cargo de gerente na Microsoft após entrevista impecável; veja segredo

Chegar atrasado, desconhecer a empresa ou se vestir de forma inadequada são apenas alguns dos erros que podem arruinar uma entrevista de emprego.

Sabina Nawaz, ex-executiva de RH da Microsoft e coach de liderança, já viu de tudo no recrutamento de talentos. Mas um caso específico marcou sua trajetória de forma extremamente positiva.

Durante sua passagem pela Microsoft, onde atuou por 15 anos, Nawaz entrevistou uma recém-formada para uma vaga de gerente de programas que fez uma entrevista tão boa que ela nunca esqueceu. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Por que ela foi tão bem na entrevista?

A candidata não apenas demonstrou conhecimento sobre a empresa, mas também compreendeu a fundo as particularidades do cargo, algo raro para alguém sem experiência no setor. "Ela sabia que essa função era quase que uma exclusividade da Microsoft naquela época e entendeu nuances do papel que nem todo mundo percebia," conta.

Esse nível de entendimento não surgiu do acaso.

A jovem claramente havia feito uma pesquisa aprofundada, provavelmente conversando com pessoas do setor e analisando o contexto da empresa. Além disso, fez perguntas estratégicas durante a entrevista, buscando detalhes sobre os desafios da posição antes de apresentar suas soluções.

"Mesmo quando eu fazia perguntas específicas como 'o que você faria na situação x', ela procurava saber mais antes de mergulhar cegamente em uma possível solução."

Para Nawaz, esse tipo de abordagem demonstrava que a candidata sabia interpretar cenários complexos e responder de forma precisa às necessidades do cargo.

Outro fator decisivo foi a capacidade de se colocar no lugar do cliente final. A candidata demonstrou um olhar estratégico ao analisar como o design dos produtos da Microsoft poderia atender melhor o público-alvo. Essa habilidade, fundamental para qualquer líder, indicava que ela não apenas cumpriria sua função, mas também contribuiria para o crescimento e inovação da empresa.

Diferencial

O diferencial, segundo Nawaz, estava na inteligência emocional.

Muito além das habilidades técnicas, a candidata mostrou empatia, raciocínio lógico e uma comunicação estruturada. "O termo inteligência emocional é usado o tempo todo, mas eu diria que ela tinha isso de sobra", destacou. Essa competência é cada vez mais valorizada no mercado, especialmente para posições de liderança.

O caso relatado por Nawaz reforça um ponto essencial para profissionais que desejam ascender na carreira: a preparação e o pensamento estratégico são decisivos em qualquer processo seletivo. Demonstrar conhecimento sobre a empresa, fazer perguntas relevantes e entender o impacto do próprio trabalho no mercado são fatores que diferenciam líderes em potencial dos demais candidatos.

Soft skills estão em alta demanda

No mundo corporativo, aqueles que se antecipam aos desafios e apresentam soluções assertivas são os que conquistam as melhores oportunidades. E, como mostra a experiência da ex-executiva da Microsoft, impressionar em uma entrevista vai muito além de um bom currículo — é preciso demonstrar visão, preparo e inteligência emocional.

