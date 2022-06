Receita Federal é autorizada a abrir edital para concurso público com 699 vagas

Nesta segunda-feira, 13, o Governo Federal anunciou que a Receita Federal do Brasil foi autorizada a realizar um concurso público para o preenchimento de 699 vagas.

Segundo a portaria 5.348, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, publicada hoje, serão 230 oportunidades para auditor fiscal e 469 oportunidades para analista tributário, ambos para nível superior.

O prazo para a publicação do edital de abertura do concurso público será de seis meses, a contar desta segunda-feira, data da publicação da portaria.

Segundo o texto, o período entre a divulgação do edital e a aplicação da primeira prova poderá ser reduzido para dois meses.

Quanto ganha um auditor fiscal da Receita Federal?

Os salários oferecidos para as novas vagas serão informados apenas quando o edital for publicado. Porém, segundo dados do último concurso, a remuneração inicial para analista tributário é de R$ 12.142, sem bônus; já para auditor fiscal o salário inicial é de R$ 21.029, sem outras bonificações.

O que cai na na prova da Receita Federal?

Segundo informações do último concurso para auditor fiscal da Receita Federal, que aconteceu em 2014, a seleção conta com três provas:

a) Prova 1 - Objetiva de Conhecimentos Gerais, como língua portuguesa, espanhol ou inglês, raciocínio lógico, Administração Geral e Pública, Direito Constitucional e Direito Administrativo. Com caráter seletivo, eliminatório e classificatório, valendo, no máximo, 70 pontos;

b) Prova 2 - Objetiva de Conhecimentos Específicos, como Direito Tributário, Auditoria, Contabilidade Geral e Avançada, Legislação Tributária, Comércio Internacional e Legislação Aduaneira. Também com caráter seletivo, eliminatório e classificatório, valendo, no máximo, 140 pontos;

c) Prova Discursiva: de caráter seletivo, eliminatório e classificatório, valendo, no máximo, 60 pontos.

