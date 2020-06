RecargaPay adota home office até o fim do ano – e está contratando

A RecargaPay, fintech de pagamentos por celular, vai adotar o home office até o final do ano para seus mais de 280 funcionários.

Em pesquisa interna com a equipe, os funcionários aprovaram um modelo híbrido de trabalho após o final da quarentena, com a presença no escritório apenas quando necessário, ou apenas uma ou duas vezes na semana.

Segundo Renato Camargo, líder da operação da empresa no Brasil, novas medidas de segurança vão ser estabelecidas para o escritório ser utilizado com esquema de rodízio.

“Conseguimos adaptar rapidamente o nosso modo de trabalho para 100% online e tem funcionado bem, com nossas equipes se mantendo seguras, motivadas e produtivas”, conta ele.

Para também garantir o conforto em casa, a fintech ofereceu um subsídio para que os colaboradores comprassem cadeiras de escritório.

“Muitos tiveram que se adaptar com o que tinham em casa para criar um espaço de trabalho, mas sabemos que uma cadeira de jantar não foi feita para ficar por longas horas”, comenta Camargo.

Além de eventos online, como happy hour e hora do café, para integração da equipe, a RecargaPay também adaptou seu processo de recrutamento e contratação de novos funcionários para o modelo remoto. Desde o começo de março, foram 19 novos contratados no Brasil e 7 na Argentina.

No momento, a empresa tem nove vagas abertas para as áreas de finanças, produto e tecnologia, monetização e desenvolvimento. Confira como se candidatar pelo site.