Raro e bem pago: veja quem é o profissional mais cobiçado do mercado; salários chegam a R$ 35 mil

Tudo parece estar a favor dos especialistas em inteligência artificial . Eles raramente precisam procurar emprego, com frequência estão na mira dos recrutadores, recebem salários acima da média de mercado e ainda podem escolher de onde trabalhar. Tantas vantagens, é claro, têm uma explicação.

Com a crescente valorização dos dados para a tomada de decisão, esses profissionais se tornaram essenciais para todas as empresas – principalmente para aquelas que priorizam a inovação e eficiência. Mas essa é uma habilidade ainda rara no mercado. São poucos os trabalhadores que sabem como implementar a inteligência artificial de forma eficaz em suas funções.

E isso está criando uma oportunidade rara. Devido à escassez de talentos, as empresas estão sendo praticamente obrigadas a oferecer benefícios bastante competitivos para atrair e reter esses profissionais. Veja, abaixo, quais são eles.

Essas são as vantagens da carreira em IA

Altos salários

Especialistas em inteligência artificial geralmente estão entre os mais bem pagos do mercado. Segundo o Guia Salarial Robert Half 2023, o salário para esses profissionais no Brasil pode variar entre R$ 7 mil (para cargos de entrada, como os analistas) e R$ 35 mil (para cargos de gestão e coordenação).

Oportunidades de crescimento

A área de inteligência artificial está em constante evolução. E isso cria inúmeras oportunidades de crescimento para os profissionais da área. Essess especialistas podem avançar em suas carreiras assumindo posições de liderança, especializando-se em subcampos, como aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural ou visão computacional.

Flexibilidade de trabalho

Outro grande atrativo de uma carreira em inteligência artificial é a flexibilidade de trabalho. Muitos profissionais têm a opção de trabalhar remotamente, o que permite um equilíbrio melhor entre vida pessoal e profissional. Além disso, a natureza digital do trabalho facilita a colaboração com equipes internacionais e a participação em projetos globais.

Vanguarda da inovação tecnológica

Trabalhar com inteligência artificial coloca os profissionais na linha de frente da inovação tecnológica. Eles têm a oportunidade de desenvolver e implementar tecnologias de ponta que podem revolucionar indústrias e moldar o futuro. Isso não só oferece um senso de realização, mas também mantém o trabalho intelectualmente estimulante e desafiador.

Projetos impactantes

A aplicação de inteligência artificial tem o potencial de transformar indústrias inteiras e melhorar significativamente a vida das pessoas. Esses profissionais podem trabalhar em projetos que ajudam a resolver problemas complexos, desde a melhoria de diagnósticos médicos até a otimização de processos logísticos. Essa capacidade de fazer a diferença em larga escala é um dos aspectos mais gratificantes de uma carreira em inteligência artificial .

